Garibanın çocuklarını kandırıp dağlara gönderiyorlar! HDP'li Taşçıer'in oğlunun lüks içindeki yaşamı...

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HDP, Kürt çocuklarını kandırıp PKK terör örgütü için dağa çıkartırken kendi çocuklarını lüks içinde yaşatıyor.

Bir yandan Diyarbakır'da evlatları HDP aracılığı ile dağa gönderilen acılı annelerin eylemi sürerken, diğer yandan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşcıer'in oğlu Baver Taşcıer'in lüks içinde yaşadığı öğrenildi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan çok sayıda ihale aldığı iddia edilen Taşcıer'in oğlunun lüks yaşamını gizlemeden sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

Uyuşturucu bağımlısı da olduğu iddia edilen Baver Taşçıer'in lüks gece kulüplerinde, yatlarda ve benzeri lüks mekanlardaki paylaşımları, "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?" dedirtirken, iddiaya göre HDP'li vekilin oğluna yakın çevresi tarafından "İBB ihalelerinin prensi" deniliyor.

İmam Tascıer'in oğlundan önce HDP'li Pervin Buldan'ın çocuklarının da Maldivler'de tatil yaptığı görüntüler ortaya çıkınca tartışma konusu olmuştu.