Garibana yok yandaşa var

Heykellerle, konserlerle ve adrese teslim ihalelerle başkentin kaynaklarını tüketen ve har vurup harman savurduğu paralar sebebiyle oluşan bütçe açıklarını kapatabilmek için yoksula verilen yardımlara göz diken CHP’li Mansur Yavaş’ın sıra yandaşlara geldiğinde muslukları açıyor. Suya yapılan yüzde 50 indirim kararını iki kez veto etmesine rağmen başka veto hakkı kalmayınca yoksul insanlara her ay düzenli olarak ödenen et desteğinin ertelendiğini duyuran Yavaş’ın, 29 Ekim kutlamalarını bahane ederek 4 günlük kesintisiz bir eğlence programı düzenlediği ortaya çıktı.

Sudan kesti konsere akıttı

Göreve geldiğinden beri hizmet yerine laf üreten, aldığı yüksek faizli kredilerle Ankara’nın geleceğini ipotek altına sokan CHP’li Mansur Yavaş, başkentin milyonlarını yandaşlarına saçmaya devam ediyor. AK Partili ve MHP’li Meclis üyelerinin verdiği kanun teklifiyle vatandaşın su faturasına yapılan yüzde 50’lik indirime kızarak yoksullara her ay düzenli olarak ödenen gıda desteğini kesen CHP’li Yavaş’ın, sıra çalı çengiye gelince para bulabildiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl sadece iki aylık konser faturası için toplamda 2 milyon 880 bin TL ödeyen Yavaş’ın şimdi de aralarında Kur’an-ı Kerim ayetleri ile dalga geçen Duman ile Sefo, Levent Yüksel ve Kenan Doğulu’nun da olduğu yandaş sanatçılara içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan ABB bütçesinden oluk oluk para akıtacağı öğrenildi.

Şeffaflık lafta kaldı

29 Ekim kutlamalarını bahane ederek, ‘Cumhuriyet Yolunda 100. Yıla Doğru’ adı altında bir eğlence şöleni düzenleyen Yavaş’ın dün başlayan ve 27, 28 ve 29 Ekim tarihleri arasında sürecek olan tam 36 etkinliğe kaynak aktaracağı öğrenildi. Her fırsata şeffaf olacağı sözünü veren Mansur Yavaş’ın talimatıyla hazırlanan eğlencenin maliyeti hakkında herhangi bir açıklama yapılması ise

Su zammı bahanesiyle yoksullara verilen eti kesen Yavaş’ın sıra konsere ve eğlenceye gelince belediyenin musluklarını açması, CHP’li yöneticilerin çarpık zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yazıklar olsun

Akit’e konuşan ABB Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan, “Yavaş göreve geldikten sonra Ankara’da 20 bin yeni işçi aldı. Yandaş kadrolaşma yaptı. Aylık 250 trilyon maaş ödemesi yapıyor. Sanatçılara eğlenceye milyonlarca para harcıyor. Ondan sonra da garibanın etini kesiyor. Niye? Çünkü gücü garibana yetiyor. Yazıklar olsun. Garibanın etinden kesip şov yapıyor. Sanatçılara, konsere verilen parayla garibanlara gıda ve doğalgaz desteği verilirdi. Konsere var garibana yok. Mansur Bey’in belediyeciliği böyle.”