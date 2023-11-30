Gariban evi dediler havuzlu villa çıktı

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarını hedef almak için fırsat kollayan CHP ve fonlu medyasının bir algı operasyonu daha ellerinde patladı.

CHP’nin emanetçi Genel

Başkanı Özgür Özel ve zillet medyasının “Gariban vatandaşların kirasına astronomik zam yapıldı" diyerek köpürttüğü iddianın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Hatay'ın Arsuz İlçesi'nde bulunan ve “Devlet kiracısına 9 kat zam yaptı” denilerek siyaset malzemesi haline getirilen Kuğu Park Konutları’nın ultra lüks villalardan oluştuğu ve denize sıfır mesafede bulunduğu öğrenildi. Mülkiyeti Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait olan ve asgari ücretle çalışan insanların oturduğu evler şeklinde lanse edilen 3+1 saray yavrusu dairelerin net 154 m2 oturum alanına sahip olduğu belirlendi.

Lüks sitede yok yok

Arsuz’un en gözde konutlarından olan ve 18 adeti tripleks villa olmak üzere 56 bloktan oluşan Kuğu Park Konutlarında adeta yok yok. En ucuz dairenin ortalama 6 milyondan alıcı bulduğu lüks sitenin eşsiz bir peyzajı, yüzme havuzları ve bahçesinde bistro kafeleri bulunduğu kaydedildi. Bölgede bulunan ve benzer özelliklere sahip olan dairelerin kirası 25 bin TL’den başlarken, kira fiyatlarının en son 5 yıl önce güncellendiği kaydedildi. Vakıflar Müdürlüğü yetkililerinin, kamu zararını önlemek ve Sayıştay incelemesine takılmamak için bin 875 TL olan kirayı piyasa koşullarından yüzde 30 altında bir zamla 18 bin liraya çıkardığı bildirildi.

En son 25 Temmuz 2018 tarihinde fiyat güncellemesi yapan yetkililerin 2024 zamları için iki ayrı resmi değerleme şirketinden rapor aldıkları aktarıldı.

Bir algı operasyonu daha çöktü

Devletten para almayan ve gelirini kendine ait mülklerin kiralarından sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait lüks villalar, yalanı meslek haline getiren ve “Yoksul insanlar evinden atılıyor” diyen CHP ve avanelerinin bir algı operasyonunu daha boşa çıkardı. CHP’nin yüzde 71 gibi astronomik bir oy aldığı Arsuz’daki lüks villalarda yıllardır bedava denilecek bir kiraya keyif çatan malum zihniyetin kamu zararını önlemeye yönelik fiyat güncellemesi sonrası ayağa kalkması ise malum zihniyetin çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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