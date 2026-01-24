  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD’nin Planı Kabusları Oldu: "Türk Yürüyüşü" Sonumuz Olacak! Almanya, Belçika, İngiltere ve Fransa’da sokaklar yanıyor! PKK yandaşları sahiplerini sokuyor Hakan Fidan o kalemi neden reddetti! Davos’taki kalemin sırı çözüldü Oldu olacak Ankara’yı komple kapatın! Anıtkabir’in uzağına bile cami yapmak yasak Hırsızı aklayan da hırsızdır Ya etek giyiyorlar ya da... Kadınların arkasına sığınıyorlar ABD'nin yeni Ulusal Savunma Stratejisi müttefiklere yük bindirecek Öncelik ABD ve güçlü ordu Bayğaralar suç örgütüne şafak baskını! Çok sayıda tutuklama var TSK'yı Allah Korumuş! Susturun şu emekli komutanları Washington pes etti! Suriye’de ipler artık Şam’ın elinde!
Kültür - Sanat GARGAT Kitabı Yoğun Katılımla Tanıtıldı
Kültür - Sanat

GARGAT Kitabı Yoğun Katılımla Tanıtıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
GARGAT Kitabı Yoğun Katılımla Tanıtıldı

Araştırmacı-yazar Ali Akbaş’ın “GARGAT: Kemalist esaretin gerçek sahipleri” adlı eseri, Sultanahmet’te düzenlenen programla okurlara tanıtıldı. Tanıtım etkinliğinde yazar, sinevizyon aracılığıyla programa bağlanarak katılımcılarla canlı ve karşılıklı görüntülü söyleşi gerçekleştirdi.

Araştırmacı-yazar Ali Akbaş’ın “GARGAT: Kemalist esaretin gerçek sahipleri” adlı eseri, Sultanahmet’te düzenlenen programla okurlara tanıtıldı. Tanıtım etkinliğinde yazar, sinevizyon aracılığıyla programa bağlanarak katılımcılarla canlı ve karşılıklı görüntülü söyleşi gerçekleştirdi.

İstanbul Sultanahmet’te bulunan Sultana Café Restaurant’ta düzenlenen kitap tanıtım programı, yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlikte, yazar Ali Akbaş sinevizyon sistemi üzerinden canlı bağlantı kurarak salondaki katılımcılarla birebir iletişim sağladı. Program boyunca Akbaş, kitabın yazım süreci, kullandığı tarihsel belgeler ve çalışmanın temel yaklaşımı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Görüntülü bağlantı aracılığıyla gerçekleştirilen söyleşide katılımcıların sorularını da yanıtlayan Akbaş, GARGAT’ın resmî tarih anlatılarının ötesine geçerek okuyucuyu doğrudan anayasal metinlere, arşiv belgelerine ve siyasal uygulamalara yönelten eleştirel bir çalışma olduğunu vurguladı.

Programda ayrıca kitabın ele aldığı tarihsel dönemler ve Türkiye’nin modernleşme sürecine dair sunduğu perspektifler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, etkinlik sonunda kitaplarını imzalatma ve tanıtım programına ilişkin görüşlerini paylaşma imkânı buldu.

Organizasyon yetkilileri, tanıtım programına gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, etkinliğin kitabın kamuoyunda oluşturacağı tartışma zemini açısından önemli bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Tanıtım programı, teşekkür konuşmaları ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

 

50'sinde üniversite okudu 60'ında kitap yazdı
50'sinde üniversite okudu 60'ında kitap yazdı

Eğitim

50'sinde üniversite okudu 60'ında kitap yazdı

Kitaplardan sahneye: Sinoplu gençler kültürel mirası tiyatroyla keşfediyor
Kitaplardan sahneye: Sinoplu gençler kültürel mirası tiyatroyla keşfediyor

Eğitim

Kitaplardan sahneye: Sinoplu gençler kültürel mirası tiyatroyla keşfediyor

Yaşar Değirmenci’den yeni kitap: Modern Dünyada Müslüman Kalmak
Yaşar Değirmenci’den yeni kitap: Modern Dünyada Müslüman Kalmak

Kültür - Sanat

Yaşar Değirmenci’den yeni kitap: Modern Dünyada Müslüman Kalmak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23