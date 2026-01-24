GARGAT Kitabı Yoğun Katılımla Tanıtıldı

Araştırmacı-yazar Ali Akbaş’ın “GARGAT: Kemalist esaretin gerçek sahipleri” adlı eseri, Sultanahmet’te düzenlenen programla okurlara tanıtıldı. Tanıtım etkinliğinde yazar, sinevizyon aracılığıyla programa bağlanarak katılımcılarla canlı ve karşılıklı görüntülü söyleşi gerçekleştirdi.



İstanbul Sultanahmet’te bulunan Sultana Café Restaurant’ta düzenlenen kitap tanıtım programı, yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlikte, yazar Ali Akbaş sinevizyon sistemi üzerinden canlı bağlantı kurarak salondaki katılımcılarla birebir iletişim sağladı. Program boyunca Akbaş, kitabın yazım süreci, kullandığı tarihsel belgeler ve çalışmanın temel yaklaşımı hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Görüntülü bağlantı aracılığıyla gerçekleştirilen söyleşide katılımcıların sorularını da yanıtlayan Akbaş, GARGAT’ın resmî tarih anlatılarının ötesine geçerek okuyucuyu doğrudan anayasal metinlere, arşiv belgelerine ve siyasal uygulamalara yönelten eleştirel bir çalışma olduğunu vurguladı.



Programda ayrıca kitabın ele aldığı tarihsel dönemler ve Türkiye’nin modernleşme sürecine dair sunduğu perspektifler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, etkinlik sonunda kitaplarını imzalatma ve tanıtım programına ilişkin görüşlerini paylaşma imkânı buldu.



Organizasyon yetkilileri, tanıtım programına gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, etkinliğin kitabın kamuoyunda oluşturacağı tartışma zemini açısından önemli bir başlangıç olduğunu ifade etti.



Tanıtım programı, teşekkür konuşmaları ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.