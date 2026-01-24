O kan grubu bakın ne yapıyor: Hastalık onlara uğramıyor! Yeni açıklama ortaya çıktı

Bilim insanlarının binlerce denek üzerinde gerçekleştirdiği kapsamlı araştırmalar, kan grupları ile yaşam süresi arasındaki çarpıcı ilişkiyi gün yüzüne çıkardı. Yapılan analizler, 0 kan grubuna sahip bireylerin belirli hastalıklara karşı daha dirençli olduğunu ve diğer gruplara göre daha uzun bir ömür sürdüğünü kanıtladı. 0 GRUBU KALP VE DAMAR HASTALIKLARINA KARŞI ZIRH GÖREVİ GÖRÜYOR Araştırmalar, 0 kan grubuna sahip bireylerin, özellikle kardiyovasküler hastalıklar konusunda diğer gruplara göre belirgin bir avantaja sahip olduğunu saptadı. Harvard Halk Sağlığı Okulu bünyesinde yapılan ve yaklaşık 20 yıl süren izleme çalışmalarında, 0 grubu dışındaki bireylerin (A, B ve AB) koroner kalp hastalığına yakalanma riskinin %8 ile arasında daha yüksek olduğu belirlendi.