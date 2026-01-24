  • İSTANBUL
O kan grubu bakın ne yapıyor: Hastalık onlara uğramıyor! Yeni açıklama ortaya çıktı
Giriş Tarihi:

O kan grubu bakın ne yapıyor: Hastalık onlara uğramıyor! Yeni açıklama ortaya çıktı

Bilim dünyası binlerce denek ile yapılan yeni çalışmaları konuşuyor! Veriler, '0' kan grubuna sahip bireylerin ölümcül hastalıklara karşı daha dirençli olduğunu ve diğer gruplara oranla daha uzun yaşadığını ortaya koydu.

Foto - O kan grubu bakın ne yapıyor: Hastalık onlara uğramıyor! Yeni açıklama ortaya çıktı

Bilim dünyasının binlerce denekle yürüttüğü çalışmalar, kan grubunun yaşam süresi üzerindeki belirleyici etkisini kanıtladı. Veriler, '0' kan grubuna sahip bireylerin ölümcül hastalıklara karşı daha dirençli olduğunu ve diğer gruplara oranla daha uzun yaşadığını ortaya koydu.

Foto - O kan grubu bakın ne yapıyor: Hastalık onlara uğramıyor! Yeni açıklama ortaya çıktı

Bilim dünyasının uzun süredir üzerinde çalıştığı "uzun yaşamın sırrı" konusunda genetik faktörlerin rolü, son yıllarda yapılan dev araştırmalarla yeni bir boyut kazandı. Özellikle Avrupa ve Amerika merkezli yürütülen geniş çaplı klinik çalışmalar, kan grubunun sadece bir biyolojik işaretçi olmadığını, aynı zamanda kronik hastalıklara yakalanma riskini ve dolayısıyla yaşam süresini doğrudan etkilediğini ortaya koydu.

Foto - O kan grubu bakın ne yapıyor: Hastalık onlara uğramıyor! Yeni açıklama ortaya çıktı

Bilim insanlarının binlerce denek üzerinde gerçekleştirdiği kapsamlı araştırmalar, kan grupları ile yaşam süresi arasındaki çarpıcı ilişkiyi gün yüzüne çıkardı. Yapılan analizler, 0 kan grubuna sahip bireylerin belirli hastalıklara karşı daha dirençli olduğunu ve diğer gruplara göre daha uzun bir ömür sürdüğünü kanıtladı. 0 GRUBU KALP VE DAMAR HASTALIKLARINA KARŞI ZIRH GÖREVİ GÖRÜYOR Araştırmalar, 0 kan grubuna sahip bireylerin, özellikle kardiyovasküler hastalıklar konusunda diğer gruplara göre belirgin bir avantaja sahip olduğunu saptadı. Harvard Halk Sağlığı Okulu bünyesinde yapılan ve yaklaşık 20 yıl süren izleme çalışmalarında, 0 grubu dışındaki bireylerin (A, B ve AB) koroner kalp hastalığına yakalanma riskinin %8 ile arasında daha yüksek olduğu belirlendi.

Foto - O kan grubu bakın ne yapıyor: Hastalık onlara uğramıyor! Yeni açıklama ortaya çıktı

Philadelphia'daki Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesi'nden genetik uzmanı Dr. Muredach Reilly, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 0 grubunun pıhtılaşma faktörlerinin daha düşük seviyelerde seyrettiğini ifade etti. Reilly, bu durumun damar tıkanıklığı ve kalp krizi riskini minimize ederek yaşam süresini dolaylı yoldan uzattığını belirtti. Haberin merkezindeki araştırmalara göre, kan grupları sadece kalp sağlığını değil, kanser gibi ölümcül seyreden hastalıkları da etkiledi. Vermont Üniversitesi Larner Tıp Fakültesi'nden nörolog Dr. Mary Cushman, kan gruplarının bilişsel sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmasında, AB grubunun hafıza sorunları yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu, buna karşın 0 grubunun yaşlılıkta beyin fonksiyonlarını daha iyi koruduğunu dile getirdi.

Foto - O kan grubu bakın ne yapıyor: Hastalık onlara uğramıyor! Yeni açıklama ortaya çıktı

Yale Üniversitesi Kanser Merkezi'nden onkoloji uzmanı Dr. Edward Giovannucci, mide ve pankreas kanseri gibi türlerin A ve B grubu bireylerde, 0 grubuna oranla çok daha sık görüldüğünü, bu genetik direncin 0 grubunu "en uzun ömürlü grup" kategorisine taşıdığını vurguladı. BESLENME VE ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ROLÜ Bilimsel veriler 0 grubunun genetik bir avantaja sahip olduğunu gösterse de, uzmanlar bu durumun tek başına yeterli olmadığını hatırlattı. Araştırma sonuçları, genetik potansiyelin sağlıklı bir yaşam tarzıyla desteklenmesi durumunda 100 yaş barajının aşılmasının çok daha mümkün hale geldiğini kanıtladı.

