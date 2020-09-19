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Spor Gareth Bale, Tottenham'a geri döndü
Spor

Gareth Bale, Tottenham'a geri döndü

İngiliz kulübü ayrıca Sergio Reguilon'u da Real Madrid'den transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-09-19 20:53:26 -
Gareth Bale, Tottenham'a geri döndü

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Real Madrid'in Galli kanat oyuncusu Gareth Bale'i bir yıllığına kiraladı.

Bale, 2013'te 101 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğu Real Madrid öncesi 6 sezon oynadığı Tottenham'a geri döndü. Kulüpten yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin." ifadesi kullandı.

31 yaşındaki Galli milli futbolcu, yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından Real Madrid'de düzenli olarak forma giyememişti.


- Reguilon ile 5 yıllık sözleşme imzalandı


Tottenham ayrıca 23 yaşındaki sol bek Sergio Reguilon'u da Real Madrid'den transfer ettiğini duyurdu.

2024-25 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanan İspanyol milli futbolcunun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İspanyol basını, transferin 30 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini iddia etti.

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