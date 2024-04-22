Garenta: 2024 yılının ilk çeyreğinde araç kira adedimiz yüzde 48 arttı!

Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama sektörünün yenilikçi markası Garenta, 2024 yılının ilk çeyreğine ait araç kiralama verilerini açıkladı. Buna göre 2024 yılının Ocak – Mart döneminde kira adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artış gösterdi.

2019 yılının son çeyreğinde başladığı bayileşme atağıyla Türkiye’nin birçok noktasında hizmet vermeye başlayan Garenta, 2024 yılı itibarıyla hizmet verdiği şehir sayısını da artırdı. Garenta, 41 şehirde toplam 90 ofisi ile araç kiralamak isteyen herkese Garenta deneyimini yaşatıyor.

Artan ofis sayısı ile kesintisiz hizmet sunmaya devam ettiklerini belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı; ‘’41 ilde 90 ofisimiz ile müşteri portföyümüzü artırmaya ve kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyoruz. Geniş ve genç araç parkımız ile müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Bu yılın ilk üç aylık dönemini değerlendirdiğimizde Garenta ofislerimiz, mobil uygulamamız ve resmi web sitemizden yapılan kira adedi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 arttı. Ayrıca, sözleşme adetlerinde de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artış yaşandığını görüyoruz. Yıl sonuna kadar araç kiralama sektöründe yaşanan bu artış eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz’’ şeklinde konuştu.

Savcı ayrıca, araç filolarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 40 büyüdüğünü belirtti.

Bayram döneminde yakaladığımız ivmeyi devam ettireceğiz

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı Ramazan Bayramı’nda araç kiralamada yaşanan artışa dikkat çekti. Savcı, ‘’Ramazan Bayramı döneminde, 2023 yılı bayram haftası verilerine kıyasla sözleşme adedi miktarını yüzde 38 oranında yukarı çekmeyi başardık. Yakaladığımız bu ivmeyi önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyoruz. Özellikle yaz tatili ve Kurban Bayramı döneminde bu ivmenin sürmesini bekliyoruz’’ dedi.

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