Gardiyan zabıt katibi ve mübaşir Adalet Bakanlığı CTE son dakika alımları

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığı CTE son dakika alımlarına ilişkin müjdeli haberi geçtiğimiz haftalarda açıkladı. Bakan Gül, 11 bin 78 personelin Bakanlık merkez teşkilatı, adliye ve Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde istihdam edileceğini söyleyerek ‘’İstihdamın adalet teşkilatına hayırlı olmasını dilerim.’’ demişti. Adalet Bakanlığı Gardiyan, CTE mübaşir, gardiyan infaz koruma memuru ve zabit katibi alımlarına ilişkin detaylar son dakika belli oldu. Peki Gardiyan zabıt katibi ve mübaşir alımları ne zaman başlayacak? Gardiyan zabıt katibi ve mübaşir başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı personel alımı 2019. Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımlarının ne zaman yapılacağı çok zamandır merak edilen konuların başında geliyordu. Adalet Bakanlığı gardiyan alımı. Adalet Bakanlığı CTE personel alım talebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını duyurdu. Adalet Bakanlığı zabıt katipi alımı. Devlet Personel Başkanlığı (DPB), Adalet Bakanlığı gardiyan, mübaşir, CTE ve Katip alım başvuru şartları ve detayları atama bekleyen binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Adalet Bakanlığı PGM alımları son dakika haberleri. Adalet Bakanlığı alımları ne zaman, Adalet Bakanlığı alım ilanı 2019 yayınlandı mı, Adalet Bakanlığı alım şartları, Adalet Bakanlığı alımları ne zaman olacak? Adalet Bakanlığı alım 182 hattı.

İnfaz koruma memuru (İKM) alımı 2019. 17 bin gardiyan alımı ya da Adalet Bakanlığı Ceza Tutuk Evleri CTE 17 bin infaz koruma memuru alımı ile ilgili son durum infaz memuru olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Hatırlanacağı gibi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda müjdeyi vermişti. Peki; 17 bin gardiyan ne zaman alınacak? İşte detaylar…

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, katıldığı bir televizyon programında 17 bin CTE personeli alımının yapılacağını ancak bununla ilgili bilgi vermenin doğru olmayacağını söyledi. Gardiyan infaz koruma memuru mübaşir, zabit katibi alımları son dakika Adalet Bakanlığı CTE başvurular son dakika gelişmesi yaşandı mı? Adalet Bakanlığı memur istihdamında heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Adalet Bakanlığı 11 bin 78 personel alımı yapacak son dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni personel taleplerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını belirtti. Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti. Teşkilatlarına güç katacak yeni personelle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceklerinin altını çizen Bakan Gül, istihdamın adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Gardiyan infaz koruma memuru mübaşir, zabit katibi alım başvuru şartları neler?

a)Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;

Merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

Gardiyan infaz koruma memuru mübaşir, zabit katibi alım başvuru özel şartları neler?

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

c) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)