0553 313 94 23

Gardiyan zabıt katibi ve mübaşir Adalet Bakanlığı CTE son dakika alımları

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığı CTE son dakika alımlarına ilişkin müjdeli haberi geçtiğimiz haftalarda açıkladı. Bakan Gül, 11 bin 78 personelin Bakanlık merkez teşkilatı, adliye ve Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde istihdam edileceğini söyleyerek ‘’İstihdamın adalet teşkilatına hayırlı olmasını dilerim.’’ demişti. Adalet Bakanlığı Gardiyan, CTE mübaşir, gardiyan infaz koruma memuru ve zabit katibi alımlarına ilişkin detaylar son dakika belli oldu. Peki Gardiyan zabıt katibi ve mübaşir alımları ne zaman başlayacak? Gardiyan zabıt katibi ve mübaşir başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı memur alımı şartları.

08 Haziran 2019 Cumartesi 15:48
Gardiyan zabıt katibi ve mübaşir Adalet Bakanlığı CTE son dakika alımları

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığı CTE son dakika alımlarına ilişkin müjdeli haberi geçtiğimiz haftalarda açıkladı. Bakan Gül, 11 bin 78 personelin Bakanlık merkez teşkilatı, adliye ve Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde istihdam edileceğini söyleyerek ‘’İstihdamın adalet teşkilatına hayırlı olmasını dilerim.’’ demişti. Adalet Bakanlığı Gardiyan, CTE mübaşir, gardiyan infaz koruma memuru ve zabit katibi alımlarına ilişkin detaylar son dakika belli oldu. Peki Gardiyan zabıt katibi ve mübaşir alımları ne zaman başlayacak? Gardiyan zabıt katibi ve mübaşir başvuru şartları neler? 

Adalet Bakanlığı personel alımı 2019. Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımlarının ne zaman yapılacağı çok zamandır merak edilen konuların başında geliyordu. Adalet Bakanlığı gardiyan alımı. Adalet Bakanlığı CTE personel alım talebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını duyurdu. Adalet Bakanlığı zabıt katipi alımı. Devlet Personel Başkanlığı (DPB), Adalet Bakanlığı gardiyan, mübaşir, CTE ve Katip alım başvuru şartları ve detayları atama bekleyen binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Adalet Bakanlığı PGM alımları son dakika haberleri. Adalet Bakanlığı alımları ne zaman, Adalet Bakanlığı alım ilanı 2019 yayınlandı mı, Adalet Bakanlığı alım şartları, Adalet Bakanlığı alımları ne zaman olacak? Adalet Bakanlığı alım 182 hattı.

İnfaz koruma memuru (İKM) alımı 2019. 17 bin gardiyan alımı ya da Adalet Bakanlığı Ceza Tutuk Evleri CTE 17 bin infaz koruma memuru alımı ile ilgili son durum infaz memuru olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Hatırlanacağı gibi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda müjdeyi vermişti. Peki; 17 bin gardiyan ne zaman alınacak? İşte detaylar…

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, katıldığı bir televizyon  programında 17 bin CTE personeli alımının yapılacağını ancak bununla ilgili bilgi vermenin doğru olmayacağını söyledi. Gardiyan infaz koruma memuru mübaşir, zabit katibi alımları son dakika Adalet Bakanlığı CTE başvurular son dakika gelişmesi yaşandı mı? Adalet Bakanlığı memur istihdamında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 

Adalet Bakanlığı 11 bin 78 personel alımı yapacak son dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni personel taleplerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını belirtti. Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti. Teşkilatlarına güç katacak yeni personelle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceklerinin altını çizen Bakan Gül, istihdamın adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Gardiyan infaz koruma memuru mübaşir, zabit katibi alım başvuru şartları neler?

a)Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; 

Merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

Gardiyan infaz koruma memuru mübaşir, zabit katibi alım başvuru özel şartları neler?

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

b)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

c) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:48
  1. Adalet Bakanlığı memur alımı şartları
  2. Adalet Bakanlığı CTE son dakika alımları
  3. Adalet Bakanlığı Gardiyan alımı
  4. Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru alımı
  5. adalet bakanlığı mübaşir alımı 2019
  6. Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı
  7. Gardiyan zabıt katibi ve mübaşir alımları ne zaman başlayacak?
  8. Gardiyan zabıt katibi ve mübaşir başvuru şartları neler?
  9. adalet bakanlığı başvuru şartları neler?
  10. adalet bakanlığı personel alımı 2019
  11. Adalet Bakanlığı alımları ne zaman
  12. Adalet Bakanlığı alım ilanı 2019 yayınlandı mı
  13. Adalet Bakanlığı alım şartları
  14. Adalet Bakanlığı alımları ne zaman olacak? Adalet Bakanlığı alım 182 hattı.

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkent’te köy havasında şenlik
    1. Başkent’te köy havasında şenlik
    2. YKS 2019 kaç gün kaldı? YSK'ye..
    3. Kocaeli’de dönüş yoğunluğu trafiği..
    4. Trabzon'da otomobil TIR’ın altına..
    5. Gardiyan zabıt katibi ve mübaşir..
    6. Şırnaklılar, Feraşin yaylasına akın..
    7. Pençe Harekatı'nda son durum ne?
    8. (Özel) Karasu Sahilinde ölü yunus..
    9. Voleybol: 2019 CEV Avrupa Altın Lig
    10. Süper Lig'de Buffon bombası! “Yeni..
    11. Gün batımını izlerken kayalıklardan..
    12. Soylu, Bağcılar'da esnaf ziyaretinde..
    13. Diyarbakır'da can pazarı! 5'i ağır 35..
    14. Trabzonspor aradığı forveti buldu! 31..
    15. Kaza orucu ne zaman ve nasıl tutulur?
    16. Antalya’da bayram tatili dönüşü için..
    17. Hadi bunu da inkar edin! ‘VIP’..
    18. Başkan Yılmaz, pazar esnafını ziyaret..
    19. Çanakkale Gazisi’nin hatırası kül oldu
    20. Dünya tavukçuluk sektörü İstanbul’da..
    21. İspanyol medyası duyurdu! İşte Arda..
    22. Erciyes’te ’Downhill’ heyecanı
    23. Otomobil takla attı: 2 yaralı
    24. Milli Park bayram tatilinde ilgi odağı..
    25. Tarım işçilerini taşıyan pikap..
    26. “Yaptırımlar sahtekarlıklarını..
    27. BMGK’nın yeni geçici üyeleri seçildi
    28. Sagopa Kajmer'den Ceza'ya başsağlığı!
    29. CHP Denizli Milletvekili Kazım..
    30. Yol verme kavgasında kan aktı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi