Gardiyan İnfaz koruma memuru alımları | Gardiyan nasıl olunur başvuru şartları neler?

Gardiyanlar, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışırlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görevini ifa eden gardiyanlar, mesleğe adım atabilmek için KPSS şartıyla beraber boy-kilo ve yaş şartını da sağlamak durumundadırlar. İnfaz koruma memuru bir diğer adıyla gardiyan nasıl olunur? İnfaz memurluğunda kişiler nasıl çalışır ve görevleri nelerdir? İşte detaylar...

Gardiyan nasıl olunur?

Gardiyan olmak için belirli dönemlerde Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan alım ilanlarına başvuru yapılması gerekir. Adaylar başvuru yapabilmek için her alım ilanına özel şartları taşımaları gerekiyor. KPSS ile birlikte boy-kilo ve yaş gibi genel şartların yanı sıra ilanların her birinin farklı şartları olabiliyor. Bunun için başvuru yapılacak ilanın kılavuzunu incelemek ve ilanda belirtilmiş olan şartları sağladığından emin olduktan sonra başvuru yapılması en doğrusu.

Başvurusu uygun görülen adaylar önce yazılı sınava tabi tutulurlar. Bu aşamada başarı gösteren adayların sözlü mülakata girmesi ve bu aşamada da diğer adayların önüne çıkmasını sağlayacak düzeyde kanaat notu alması gerekir.

Gardiyan olmak için gereken şartlar nelerdir?

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan alım ilanlarının şartları ilandan ilana değişmekle birlikte her ilan için geçerli birtakım genel şartlardan bahsedilebilir. Söz konusu genel şartlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak

En az lise diplomasına sahip olmak

Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm'den uzun olmak

Belirtilen aralıkta boy-kilo endeksine sahip olmak

KPSS'den en az 70 puan almış olmak

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

30 yaşını aşmamış olmak

İNFAZ KORUMA MEMURU GÖREVLERİ

Cezaevine giren tutukluların veya hükümlülerin üzerlerini arar ve taşıdıkları kıymetli eşyaları emniyet altında tutarlar.

Cezaevi'nde bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında birtakım kayıtları tutmak ile mükelleflerdir.

Hükümlüleri koğuşa kadar götürerek kapılarını kilitlerler.

Tutukluların tüm ihtiyaçlarını yemek banyo sağlık gibi önemli ihtiyaçlarını karşılamak ile mükelleflerdir.

Günde en az 3 defa hükümlülerin sayımını yaparlar.

Ceza evinin temizliği infaz koruma memurlarından sorumludur.

İdareden tam anlamıyla infaz koruma memurları sorumludur.

Cezaevinde çıkacak tüm olaylara karşı önceden müdahale etmek olayların büyümesini sağlamak ve cezaevi sükunetini sağlamak onların görevidir.

İnfaz Koruma Memuru ne kadar maaş alır?

İnfaz koruma memurları eğitim, evlilik ve çocuk sayılarına göre maaş alırlar. Lise mezunu ve lisans mezunu infaz koruma memurlarının maaşları farklıdır. En az 2950 TL maaş almaktadırlar. 2019 yılında ise lisans mezunu ve evli olan bir infaz koruma memuru 3450 TL maaş almaktadır.