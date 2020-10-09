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Dünya Gardaş yine gümletti! Nokta atışının yapıldığı efsane görüntüler
Dünya

Gardaş yine gümletti! Nokta atışının yapıldığı efsane görüntüler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni zırhlı ve tanklarının imha edilme görüntülerini servis etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:46:00 -

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ediyor.

Operasyonların başarısında önemli rol oynayan Türk SİHA'ları yine sahneye çıktı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, başarılı atışlarla imha edilen Ermeni zırhlı ve tanklarının imha edilme görüntülerini paylaştı.

SİHA'lar yine nokta atışı yaptı

Cephe hattında konuşlu birçok Ermeni tank ve zırhlı aracı, SİHA'ların nokta atışlarıyla havaya uçuruldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da o ana ilişkin havadan çekilmiş görüntüleri paylaştı.

Kayıtlarda, sıra halinde saldırı hazırlığında bulunan tank ve zırhlı araçların nokta atışıyla imha edildiği görülüyor.

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