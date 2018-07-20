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'Gardaş' FETÖ'ye geçit vermedi!

Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, geçen hafta MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve 'Azerbaycan'ın kasası' olarak bilinen FETÖ'cü İsa Özdemir'in yakalanmasını, Türkiye ile gerçekleştirilen ortak operasyonlarda buzdağının görülen kısmı olduğunu söyledi.

20 Temmuz 2018 Cuma 10:52
'Gardaş' FETÖ'ye geçit vermedi!

Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, geçen hafta MİT tarafından paketlenerek Türkiye'ye getirilen ve "Azerbaycan'ın kasası" olarak bilinen FETÖ'cünün yakalanmasını, Türkiye ile gerçekleştirilen ortak operasyonlarının buzdağının görülen kısmı olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye ile Azerbaycan arasından ortak yürütülen FETÖ operasyonları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Daily Sabah'tan Yunus Paksoy'a röportaj veren Azeri elçi, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yakın ilişkiye vurgu yaparak, "İlgili hükümet kurumları arasında yakın bir ilişki var. Suç işleyenler derhal ele geçiriliyor ve iade ediliyor. Böyle durumlarda, suç işleyen FETÖ üyeleri derhal Türkiye'ye iade edilecektir" dedi.

MİT'İN PAKETLEDİĞİ FETÖ'CÜ 'AZERBAYCAN'IN KASASI'

Geçtiğimiz hafta, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen bir operasyonda, Bakü'de terör örgütü adına inşaat sektöründe paravan faaliyet yürüten "Avro 2000" firmasının sahibi olan ve "Azerbaycan'ın kasası" olarak bilinen FETÖ'cü İsa Özdemir'in yakalanması hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Her ülkede de operasyonun büyük yankı uyandırdığını kaydeden Hazar İbrahim, operasyonun buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu söyledi. Azerbaycanlı elçi, "Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü işin sadece görünen kısmı, arka planda büyük hacimde işler yürüyor" dedi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 10:52
  1. Ankara
  2. azerbaycan fetö
  3. FETÖ KASASI
  4. 15 Temmuz

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM29 dk önce
    Azerbaycab kendi tutuklayıp yargılasaymış keşke, malum bizdekiler ya 3 5 aya serbest kalıyor yada içeride yağlı ballı keyif sürüyor!
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