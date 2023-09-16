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Gündem Gara’ya hava harekatı! Teröristlere ait 31 hedef imha edildi
Gündem

Gara’ya hava harekatı! Teröristlere ait 31 hedef imha edildi

Yeniakit Publisher
2023-09-16 10:03:00 -
Gara’ya hava harekatı! Teröristlere ait 31 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine 13-15 Eylül'de yapılan hava harekatında sözde üst düzey teröristlerin de içerisinde bulunduğu mağara ve depolardan oluşan 31 hedefin imha edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terörle mücadeleye dikkat çekildi. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yer alan terör hedeflerine 13 ve 15 Eylül'de düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 31 hedefin imha edildiğini bildirdi.

Söz konusu harekatlarla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 31 hedef imha edildi. Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

 

Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" ifadesine yer verildi.

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