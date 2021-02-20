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Gündem Gara'ya giden HDP milletvekili kim?
Gündem

Gara'ya giden HDP milletvekili kim?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'li vekilin ismini açıkladı. Gara'ya giden HDP milletvekili kim? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber ekranlarında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. 13 masumun terör örgütü PKK tarafından şehit edildiği mağaraya ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken Gara'ya giden HDP'li milletvekilinin ismini açıkladı. Peki, Gara'ya giden HDP milletvekili kim?

Yeniakit Publisher
2021-02-20 23:32:00 -
Gara'ya giden HDP milletvekili kim?

Salih Nayman moderatörlüğünde gazeteciler Şebnem Bursalı ve Mahmut Övür soruyor, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında yanıtlıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Özel Yayın' programında Gara'da yaşananlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.

Gara'ya giden HDP milletvekili kim?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm bu merak edilen sorulara A Haber ekranlarında yanıt veriyor. Bakan Soylu, Gara'ya giden HDP'li vekilin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı.

Dirayet Dilan Taşdemir kimdir?

1982'de Ağrı'da doğmuştur.

Sosyolog, Arkeolog; Mersin Üniversitesi Sosyoloji ve Arkeoloji bölümlerini bitirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde Kadın Politikaları alanında danışmanlık yaptı. Ulusal ve uluslararası birçok platformda toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında temsil düzeyinde görevler aldı.
25 ve 26. Dönemde Ağrı Milletvekili seçildi. İçişleri Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyelikleri yaptı. HDP MYK Üyesidir.

Orta düzeyde Almanca bilen Taşdemir, bekârdır.

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