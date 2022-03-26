‘Garantör ülke’ de arabulucu da oluruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi dönüşünde medya temsilcilerine önemli açıklamalarda bulundu. Brüksel’deki toplantı ve temaslarını değerlendiren Erdoğan, şunları dile getirdi: “Zirvede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ve bunun yansımalarını müttefiklerimizle etraflı biçimde değerlendirme fırsatı bulduk. Krizin tırmanmaya başladığı noktadan itibaren NATO’nun rolünün önemini vurgulamıştım. NATO’nun insicamının korunmasına dair tavrımızı burada da açıkça ifade ettim. Günlük siyasi hesaplar uğruna NATO’nun yıpratılmaması gerektiğini dile getirdim. Zirvemiz her açıdan başarılı geçti.”

Savaşı tatlıya bağlayacağız

Erdoğan, Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinde Türkiye’nin rolüne ilişkin şunları söyledi: “Savaşı sonlandırmak için başından itibaren büyük gayretler ortaya koyduk. Tabii bütün bunlar garantörlük, bunun dışında arabuluculuk görevini Türkiye’nin yapabileceğinin en güzel örneği oldu. Şimdi Zelenskiy ile bir telefon görüşmem olacak. Putin ile büyük ihtimalle bir görüşmem olabilir. Bu görüşmelerde de bu NATO’daki görüşmelerin kendileriyle bir müzakeresini, değerlendirmesini yapıp, bundan sonraki sürece yönelik ‘Artık barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın’ demeliyiz. ‘Buna bir onurlu çıkış yap’ demek suretiyle bu işi tatlıya bağlamanın yolunu aramamız lazım.”

İlişkilerimizi bozmayız

Biden ile ayaküstü sohbeti ve Rusya’ya yaptırımlar sorulan Erdoğan, şunları kaydetti: “Her şeyden önce S400 konusunda bu iş kapanmıştır. Yaptırımlar noktasında da BM’nin belli çizgilerini biz de değerlendiririz ama şunu da unutmayalım ki bütün bu adımları atarken bizim Rusya ile olan ilişkilerimizi bir kenara koymamız mümkün değil. Zira sadece kullandığımız doğal gazın yaklaşık yarısını biz Rusya’dan alıyoruz. Bunun yanında Akkuyu Nükleer Enerji Santralimizi Rusya ile yapıyoruz. Biz bunu da bir kenara koyamayız. Ben bunu bugün Macron’a da söylediğimde ‘haklısın’ diyor. Birincisi ben halkımı karda kışta soğukta bırakamam. İkincisi sanayimizi tamamen sıfırlayamam. Biz devletiz, 85 milyon nüfusumuz var. Üzerimize düşen her türlü görevi de yaparız. Ukraynalılar için 56 civarında yardım tırını bölgeye gönderdik.”

Türkiye'ye yeni kapılar açılacak

Liderlerin Türkiye’ye gelmesi de sorulan Erdoğan, şöyle devam etti: “Ağırlıklı olarak Rusya-Ukrayna, bu işin ana başlığını teşkil ediyor. İkili ilişkilerimizi masaya yatırma fırsatımız da oluyor. Bu özelliği de var. İnşallah bu önümüze yeni kapılar açacak. Şu anda açıklamayacağım. İnşallah bu yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve bunu duyduğunuzda ‘Bu da nereden çıktı’ diyeceksiniz. Bu görüşmelerden inşallah şöyle dört dörtlük bir sonuç çıkacak. İlk görüşmeleri yaptık, inşallah arkadaşlarımız da görüşmeleri devam ettirecekler, bu görüşmelerin devamında da biz bunun açıklamasını yapacağız.”

Kılıçdaroğlu nerede yaşıyor!

Kılıçdaroğlu’nun, “Geçmişte Türkiye sözü dinlenen bir ülkeydi ama şu anda Türkiye deyince sırtlarını dönüyorlar” sözünün sorulduğu Erdoğan, şunları ifade etti: “Arka arkaya bütün devlet başkanları ülkemize geliyorken, bizimle yoğun bir diplomasisi yürütüyorken nasıl herkes sırtını dönmüş oluyor? Sadece Mart ayında 40’ın üzerinde görüşmem oldu. Putin ve Zelenskiy ile sürekli telefon görüşmeleri yapıyoruz. Biden ile de telefonla görüştük. Her biri de ülkemizin barış için yürüttüğü diplomasi çabalarını takdir ettiklerini özellikle belirtiyor. Şimdi kalkıp da ‘Dünya Türkiye’ye sırtını dönüyor’ demek akılla, mantıkla izah edilecek bir şey değil.”

Ramazan'da gıda sıkıntısı olmaz

Erdoğan, petrol ve gıda güvenliği konusunda ise şunları söyledi: “Bugün dünyada gıda güvenliği noktasında sıkıntının yaşanmadığı bir ülke var mı? Bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Türkiye bunları aşmaya muktedir, güçlü bir ülke. Ancak Türkiye’de muhalefetin siyasi ahlakı iflas etmiş durumda. Sıkıntı burada. Dedikoduları, manipülasyonları benim vatandaşım ister istemez rahatsız oluyor. Biz bütün bunları aşabilecek güçteyiz, hiç kimsenin endişesi olmasın. Şu an itibarıyla da önümüzde Ramazan var. Ramazan ile birlikte inşallah vatandaşlarımıza en ufak bir sıkıntı, en ufak bir endişe yaşatmayacağız ve huzurlu bir Ramazan’ı halkımızla birlikte yaşayacağız.”

Gerekirse asgari ücrete ikinci zam yapılır!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika dönüşü gazatecilerin, “Asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?” sorusuna ‘açık kapı bırakarak’ şu cevabı verdi: “Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.”