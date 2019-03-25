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Garanti İnternet'ten "Swift Takip Raporu" özelliği

Garanti Bankası, döviz transferi (Swift) işlemlerini internet bankacılığına eklediği ‘’Takip Raporu’’ fonksiyonu ile müşterilerine kolaylık sağlıyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:32
Garanti İnternet'ten "Swift Takip Raporu" özelliği

Garanti Bankası, yurt içi ve dışındaki bankalara yapılan döviz transferi (Swift) işlemlerini internet bankacılığına eklediği "Takip Raporu" fonksiyonu ile izleme imkânı sundu. Müşteriler, swift işlemlerini, Garanti İnternet'e eklenen bu fonksiyon ile kolaylıkla takip edebilecek.

Müşteriler anlık bilgilendirme alacak

Türkiye'de ilk kez dijital bir kanaldan sunulan swift takibi ile kullanıcılar, talimat verildiği andan transferin gerçekleştiği ana kadarki tüm durumu görüntüleyebilecek. Bu sayede döviz transferinin statüsü, hangi aracı bankada beklediği, alıcı bankaya ulaşıncaya kadar toplam geçen süre gibi tüm detaylar elde edilebilecek. Ayrıca, bildirim özelliği sayesinde kullanıcılar, işlemin akıbetine dair anlık bilgilendirme de alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, dijital kanallar üzerinden hizmet ve bilgi alma talebinin her geçen gün daha fazla arttığını belirtti.

Garanti olarak müşterilerin istek ve beklentilerine göre sundukları hizmetleri çeşitlendirdiklerini aktaran Başer, "Bu doğrultuda Garanti İnternet üzerinde devreye aldığımız Swift Takip Raporu özelliğiyle, müşterilerimizin döviz transferlerinin güncel durumunu hızlı, şeffaf ve detaylı olarak görüntülemesini sağlıyoruz. Türkiye’de ilk olan bu hizmetimiz gibi, sektörde fark yaratan yenilikler sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerini yaptı.

''İnovatif çalışmalarımız devam ediyor''

Garanti Bankası Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ise şunları kaydetti:

"SWIFT tarafından 2017'de başlatılan global ölçekli Global Payment Innovation (GPI ) inisiyatifine, Garanti Bankası olarak Mayıs 2018'de Türkiye'de dahil olan ilk banka olduk. Dünya çapında da sisteme dahil olan ilk 50 banka arasındayız. Bu inisiyatif kapsamında müşterilere sunmakta olduğumuz Swift Takip Raporu'nun yanı sıra uluslararası ödemeler alanında müşteri odaklı, şeffaf, daha hızlı ve takip edilebilir ürünler sunmak üzere inovatif çalışmalarımız devam ediyor."

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:32
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  4. Garanti Bankası Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer
  5. Garanti Bankası Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin
  6. döviz transferi

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