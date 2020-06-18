Garanti BBVA'ya Global Economics'ten 2 ödül

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, iş dünyasındaki gelişmelere odaklanan Londra merkezli haber dergisi Global Economics tarafından "Türkiye'nin Sürdürülebilir Finans Konusunda En İyi Bankası" ve "Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası" olarak seçildi.



Garanti BBVA açıklamasında görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Garanti BBVA olarak, 15 yıldan fazla süredir, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ve eşitsizliklerle mücadele konularında aldıkları inisiyatiflerle ve yenilikçi finansman modelleriyle Türkiye'nin öncü kurumlarından biri olduklarını belirtti.

Edin, "2014 yılından bu yana proje finansmanı faaliyetleri kapsamında yeni elektrik üretimi yatırımlarına sağlanan toplam finansman tutarının yüzde 100'ünü yenilenebilir yatırımlara yönlendirdik." ifadesini kullandı.

Finansman süreçlerinde; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim gibi finans dışı konularda da ciddi risklere sebep olacak kriterleri ajandalarının en üst sıralarında tuttuklarını ve bu konulara özel ürün ve hizmetler geliştirdiklerini aktaran Edin, şunları kaydetti:

"Dünyada ilk kez hayata geçirilen yeşil sendikasyon kredisi yapısı ve cinsiyet eşitliği kredisi gibi sürdürülebilir ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra yenilikçi yatırım anlayışımızla müşterilerimizi de sürdürülebilir iş modellerini benimsemeleri için teşvik ediyoruz. Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomiye geçişine destek olmak amacıyla çeşitli kapasite geliştirme faaliyetlerimizle başta finans olmak üzere reel sektörü dönüştürmek için öncü çalışmalara imza atıyoruz.

Hem gezegenimizi korumak hem de değişen ihtiyaçlara cevaplar vermek için hayata geçirdiğimiz uygulamalarla Türkiye'de olduğu kadar uluslararası platformlarda da takdir ediliyoruz. Global Economics gibi prestijli bir yayından 'Türkiye'nin Sürdürülebilir Finans Konusunda En İyi Bankası' ve 'Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası' kategorilerinde ödül kazanmamız, bu alandaki çalışmalarımızı bir kez daha tescil edilmiş oldu."



