Garanti BBVA'ya Euromoney'den ödül

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, Euromoney tarafından her yıl düzenlenen Mükemmellik Ödülleri’nde, Orta ve Doğu Avrupa'nın Kurumsal Sorumluluk alanında En İyi Bankası ödülünün sahibi oldu.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, yıllardır sorumlu bankacılık anlayışıyla topluma değer katmak için birçok projeye katkıda bulunan ve paydaşları için değer yaratan Garanti BBVA, dünyanın önde gelen finans dergilerinden biri olan Euromoney'nin Mükemmellik Ödülleri'nden bir kez daha ödülle döndü.

Banka, her yıl düzenlenen Mükemmellik Ödülleri'nde, Orta ve Doğu Avrupa'nın Kurumsal Sorumluluk alanında En İyi Bankası ödülünü aldı.

Finansman faaliyetlerinde çevresel ve sosyal etkileri detaylı bir şekilde inceleyerek olumsuz etkileri en aza indiren Garanti BBVA, Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomiye geçişine destek olmak amacıyla uyguladığı kapasite geliştirme faaliyetleri ile sadece finans sektörünü değil, reel sektörü de dönüştürmek için liderlik ediyor.

Banka, güçlü bir ekonomi ve iş modelinin ancak güçlü toplumlar, sürdürülebilir bir çevre ve güçlü bireylerle yaratılabileceğine inanıyor.



Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında hareket eden banka, önemli paydaşlarla yeni ortaklıklar kuruyor ve katılımlarını sağlayarak sektörü dönüştürüyor, toplumsal kalkınmaya destek oluyor.

Garanti BBVA, bu amaçla yetenek açığı, eğitim, kültürel gelişim ve çevre gibi öncelikli konulara odaklanan stratejik toplumsal yatırım programları vasıtasıyla ortak değer yaratıyor.





- "Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için değer yaratmaya çalışıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Fuat Erbil, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde kurumsal sorumluluk alanında En İyi Banka ödülünü almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ödül ile uzun yıllardır sürdürülebilir toplumsal kalkınma için hayata geçirdiğimiz tüm faaliyetlerimizi ve yenilikçi ürünlerimizi taçlandırdık. Geçmişten bugüne, sektörümüzde birçok ilki hayata geçirerek ülkemize ve topluma fayda sağlamayı hep ön planda tuttuk. Buradan hareketle müşterilerimiz, çalışanlarımız ve bütün paydaşlarımız için değer yaratmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede ürün ve hizmetlere ağırlık vermeye, müşterilerimizin çevresel ve sosyal risklerini de yönetmeye, tüm bireylerin fırsatlardan eşit yararlandığı kapsayıcı bir ekonominin oluşması için çalışmaya, kadınların ekonomik yaşama aktif katılımını desteklemeye devam edeceğiz."