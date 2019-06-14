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Garanti BBVA'ya, EMEA Finance'dan 17 ödül

Garanti BBVA, EMEA Finance Awards 2018 kapsamında, finansman sağladığı ve aracılık hizmeti verdiği, finansman büyüklüğü yaklaşık 5 milyar dolar olan 8 projede, 13 farklı kategoride toplam 17 farklı ödüle layık görüldü

14 Haziran 2019 Cuma 11:58
Garanti BBVA'ya, EMEA Finance'dan 17 ödül

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, EMEA Finance Awards 2018 kapsamında, finansman sağladığı ve aracılık hizmeti verdiği, finansman büyüklüğü yaklaşık 5 milyar dolar olan 8 projede, 13 farklı kategoride toplam 17 farklı ödülün sahibi oldu.

Garanti BBVA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'nın önde gelen finans yayınlarından EMEA Finance tarafından düzenlenen EMEA Finance Awards 2018 kapsamında, üst üste dördüncü kez Orta ve Doğu Avrupa bölgesinin (CEE Bölgesi) "En İyi Proje Finansmanı Kurumu" oldu.

Şirket aynı zamanda "En İyi Yapılandırılmış Finansman Kurumu", "En İyi Sendikasyon Kurumu" ve "En İyi Sosyal Bono" ödüllerine de layık görülürken, ödül töreni 12-13 Haziran tarihlerinde Londra'da gerçekleştirildi.

Garanti BBVA, finansman sağladığı ve aracılık hizmeti verdiği, finansman büyüklüğü yaklaşık 5 milyar dolar olan 8 projede, 13 farklı kategoride toplam 17 farklı ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, banka olarak, Türkiye'nin önde gelen yatırım projelerine finansman sağlamaya önem verdiklerini bildirdi.

Bu yıl aldıkları ödüllerden gurur duyduklarını belirten Ebru Dildar Edin şunları kaydetti:

"Bu ödüllere ek olarak, finansmanını sağladığımız ve aracılık hizmetleri sunduğumuz projeler de dahil toplamda 17 ödüle sahip olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ülkemizin önemli projelerinin uluslararası arenada bilinirliğine ve belirli kriterlere uygunluğuna vurgu yaptığı için aldığımız bu ödüller bizler için oldukça değerli. Garanti BBVA'ya verilen ödüllerin yanı sıra finansman sağladığımız enerji ve altyapı projelerinin de ödül alması bankamızın bilgi birikimiyle, müşterilerini doğru yönlendirmesi ve her zaman yanında olmasıyla sağladığı güvenin, yurt dışında da takdir edildiğini göstermesi açısından büyük anlam taşıyor.

Banka olarak, değişken ve belirsiz piyasa koşullarında sağlam duruş sergileyerek müşterilerimizin her türlü talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteriyoruz. Ülke ekonomimizin sürdürülebilirliğine katkı yapan projelerin finansmanına destek sunmaya devam ederek, bu alandaki öncü ve lider konumumuzu sürdüreceğiz."








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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:58
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