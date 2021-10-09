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Gündem Gara'da 2 terörist öldürüldü
Gündem

Gara'da 2 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 14:31:00 -
Gara'da 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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