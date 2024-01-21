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Gündem Gara hainlere dar edildi: 9 PKK'lı terörist etkisiz
Gündem

Gara hainlere dar edildi: 9 PKK'lı terörist etkisiz

Yeniakit Publisher
2024-01-21 09:46:00 -
Gara hainlere dar edildi: 9 PKK'lı terörist etkisiz

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

 

'Ara, bul, yok et!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.

Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek!'


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