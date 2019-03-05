0553 313 94 23

GAPTARIM VE GAPFOOD fuarları açıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Gaziantep işlenmiş gıdayla ilgili lokomotif olabilir. Dünyada tarımsal ürünlerde yedinci sıradayız ama işlenmiş gıdalarda iyi konumda değiliz. İlk 15'te bile değiliz. Bu anlamda ilerleyeceğimiz çok yol var"

05 Mart 2019 Salı 18:21
GAPTARIM VE GAPFOOD fuarları açıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 10. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) ile 15. Gıda Fuarı'nın (GAPFOOD) açılışı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla yapıldı.

Bakan Pakdemirli, Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok köklü bir kültüre sahip olduğunu söyledi.

Bu anlamda şehirlerin kendilerini öne çıkararak gelirler elde etmesi gerektiğini anlatan Pakdemirli, Gaziantep'in gastronomi alanında kendini göstermeye başladığını ancak iç piyasadan çektiği turistleri dış piyasadan da çekmeyi başarması gerektiğini vurguladı.

Gaziantep'in sanayi ve ticaret şehri olduğu gibi işlenmiş gıda anlamında da önemli bir potansiyeli bünyesinde barındırdığını belirten Pakdemirli, "Gaziantep işlenmiş gıdayla ilgili lokomotif olabilir. Dünyada tarımsal ürünlerde yedinci sıradayız ama işlenmiş gıdalarda iyi konumda değiliz. İlk 15'te bile değiliz. Bu anlamda ilerleyeceğimiz çok yol var. Gaziantep de aslında bu konuda önemli bir yer." diye konuştu.

Pakdemirli, Türk insanının müteşebbis olduğunu belirterek, fuarların da sektörün paydaşlarının bir araya gelmesi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e yerel seçimde kentin desteğinin devam etmesi gerektiğini belirten Pakdemirli, yerelde iktidar olunamadığı zaman, yerelle iktidar arasında düzgün hizmet akışının sağlanamadığını ifade etti.

- Diğer konuşmacılar

Vali Davut Gül de Gaziantep'in fuarlar konusunda kendisini her geçen gün geliştirdiğini dile getirdi.

Fuarların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Gül, kentin fuarcılıkta kendisini daha da geliştirip ticaret ve sanayi alanında gelişimini sürdüreceğini vurguladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de Gaziantep'in sanayi, ticaret ve turizm şehri olmanın yanı sıra aynı zamanda önemli bir tarım şehri olduğunu dile getirdi.

Tarıma ve çiftçiye dair ne varsa o sorunlarla ilgilendiklerini ve çok özel projeler hayata geçirdiklerini kaydeden Şahin, "Gaziantep'teki tarım, her geçen gün yükseliyor. Artık bize gördüğünüz üzere salonlar yetmiyor. Önümüzdeki süreçte bu salonları da genişletmeye çalışacağız." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra fuarın açılışını yaparak stantları gezdi.

- GAPTARIM VE GAPFOOD fuarları

Fuarlar, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Gaziantep Ziraat Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin desteğiyle Akort Fuarcılık tarafından düzenleniyor. 9 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek fuarlarda, tarım makineleri, güneş paneli, traktör ve ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, sulama sistemleri, tarımsal danışmanlık, gübre, ilaçlama, yem katkı maddeleri, gıda ürünleri gibi ürün grupları yer alıyor.

Başta Gaziantep olmak üzere, Ankara, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Kocaeli, Malatya, Mersin, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'dan firmaların katıldığı fuarların, 200 binden fazla kişi tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:21
  1. açıldı
  2. Fuar
  3. GAPFOOD
  4. GAPTARIM
  5. Gaziantep
  6. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Pekcan Hatay’da ‘Bölgesel İstişare Toplantısı’na katıldı
    1. Bakan Pekcan Hatay’da ‘Bölgesel..
    2. GÜNCELLEME - Düzce'de FETÖ'nün "mahrem..
    3. Tekin ,son Belediye Meclis..
    4. Bahis çetesinin elebaşını Interpol..
    5. “Burası Türkiye Burada İş Var”..
    6. Çukur siyaseti mağdurların ilk anahtar..
    7. İş makinelerinin üzerine çığ düştü
    8. CHP Büyükşehir Adayı Seçer projelerini..
    9. Hain saldırının 20. yılında şehitler..
    10. Öğrencilerin otostopla bindikleri..
    11. ETB Başkanı Hakan Oral: “İş dünyası..
    12. İçişleri Bakanı Soylu: “2018 yılı, son..
    13. İzmir’de İYİ Parti’den toplu istifa
    14. Başkan Sekmen’den 31 Mart seferberliği
    15. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    16. 'Gerici' CHP'den AYM'ye skandal..
    17. İş dünyasından istihdam seferberliğine..
    18. Malatya'da akıl almaz olay! Tren..
    19. Çaykur Rizespor'da İstikbal Mobilya..
    20. FETÖ'nün yeniden yapılanmasına büyük..
    21. "Terör örgütlerinin ağzıyla konuşanlar..
    22. Toplu konut tanıtım ve tesis açılış..
    23. Irak'ta 100 bin Ezidi DEAŞ nedeniyle..
    24. Hamza Hamzaoğlu, Erzurumspor'un..
    25. "İhracatımızdaki artışı kalıcı hale..
    26. AK Parti'nin Esenyurt mitingi
    27. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına..
    28. Vefat eden babasının tişörtünü giydi!..
    29. Terör mağdurları konutlarına kavuştu
    30. Gaziantep'te duruşma çıkışı kavga: 5..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar