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GAP Şelalesi'ne girip, çevredeki çöpleri topladılar

Diyarbakır Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü üyeleri, Mardin'in Derik ilçesindeki GAP Şelalesi bölgesinde doğa yürüyüşü yaptı. Dağcılar, yürüyüş sırasında şelalenin çevresinde piknikçilerin ve kampçıların bıraktıkları çöpleri topladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
GAP Şelalesi'ne girip, çevredeki çöpleri topladılar

Mardin’in Derik ilçesinde 20 bin dönümlük meyve ve zeytin ağaçlarının bulunduğu Gap Bahçeleri'ni sulayarak hayat veren GAP Şelalesi'ne, Diyarbakır Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü'nün 14'ü kadın, 26'sı erkek 40 üyesi, yağmur altında yürüyüş gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 saat süren gezi dağlık, vadi ve kayalıklarda 10 kilometrelik alanda birerli kolda yapıldı.

Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Başkanı Ali Alioğlu, 2014 yılından bu yana bisiklet ve doğa spor faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade ederek, yaptıkları gezilerde amaçlarının doğal güzelliklerin tanıtılmasını sağlamak olduğunu söyledi. Alioğlu, "Bugün Derik ilçesinde bir doğa turu yaptık. Doğa turunda amacımız buranın tanıtılmasını, keşfedilmesini, bilinmesini ve özellikle buraya gelen insanların daha bilinçli kullanmasının mesajını vermeye çalışıyoruz" dedi.

'GAP Şelalesi bereketin müjdecisidir'

Kulüp üyelerinden Mahmut Zeytinoğlu ise GAP Şelalesi'nin yıllarca akmadığını son yıllarda aşırı yağışlardan dolayı bu yıl şelalenin aralıksız akmasına sevindiklerini belirterek, şelalenin bereketin müjdecisi olduğunu aktardı. Zeytinoğlu, "Gezimize Tepebağ'dan doğa yürüyüşümüze başladık. Oradan en son şelalenin önüne kadar geldik. Güzel bir etkinlik oldu. Yürüyüşe katılanlar çok memnun kaldılar. Bugün yağmur altında yürüyüşümüzü yaptık. Yağmurun yağmasıyla da yürüyüşümüz daha da güzelleşti" diye konuştu.

'Yağmur altında GAP Şelalesi'nde suya girdiler'

Dağcılar, GAP Şelalesi'nde yağmur altında soğuk havaya aldırış etmeden suya girdi. Dağcıların daha sonra GAP Şelalesi bölgesinde piknikçilerin ve kampçıların bıraktıkları çöpleri toplamasıyla gezi son buldu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
  1. Mardin
  2. GAP Şelalesi
  3. Diyarbakır Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü
  4. Çevreci gezi
  5. çöpleri topladılar

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