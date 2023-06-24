GAP markasından LGBT propagandası
GAP giyim markasının çocuk reyonunda 'Pride' (Onur) yazılı LGBT tişörtleri satmasına inceleme başlatıldı.
Her yerde kendini gösteren LGBT lobisi her taşın altından çıkıyor.
Ticaret Bakanlığı, giyim markası GAP’ın çocuk reyonlarında 'Pride' (Onur) yazılı LGBT tişörtleri satmaya başlaması hakkında inceleme başlattı.
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