GAP bölgesi gıda üssü olacak

GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAPBKİ) Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, Güneydoğu Anadolu’nun toprak ve su kaynakları açısından zengin olduğunu söyledi. Bölgenin tarım için iyi bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Açıkgöz, “Çok bereketli topraklara sahibiz. Bu toprakları iyi değerlendirilmesine odaklanıyoruz. GAP İdaresi ve diğer kurumlar olarak birçok çalışma sergilemekteyiz” dedi.