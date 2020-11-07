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Aktüel GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Açıkgöz: "2021'de 'Mezopotamya' markasının lansmanını yapacağız"
Aktüel

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Açıkgöz: "2021'de 'Mezopotamya' markasının lansmanını yapacağız"

Yeniakit Publisher
2020-11-07 15:01:04 -
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Açıkgöz: "2021'de 'Mezopotamya' markasının lansmanını yapacağız"

DİYARBAKIR (AA) - GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz, 2021 yılının ocak veya şubat ayında "Mezopotamya" markasının lansmanını gerçekleştireceklerini söyledi.

Açıkgöz, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın turizm potansiyelinin tanıtılması amacıyla Mezopotamya Kültür Rotası Projesi kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen "Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı"na ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Geliştirdikleri "Mezopotamya" markasının 9 ili kapsadığını belirten Açıkgöz, "2021 yılının ocak veya şubat ayında 'Mezopotamya' markasının lansmanını gerçekleştireceğiz. Bu markayı besleyecek iletişim eylem planı çerçevesinde hem hikayesini hem müziğini, ulusal ve uluslararası anlamda tanıtım stratejisini ortaya koyacağız." dedi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral da çalıştayda üç kentin turizm vizyonunun tartışıldığını anlattı.

Katılımcı sektör temsilcilerinin somut önerilerde bulunduklarını dile getiren Maral, "Çalıştayda gerek pandemi sonrası turizm çeşitliliği gerekse bölgede yaratılan bu heyecanın somuta dönmesi adına birçok eylem ortaya çıkarılmış olacak." diye konuştu.

Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ise çalıştayda, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın turizm alanında yaşadığı temel sorunların tartışıldığına işaret ederek, şunları aktardı:

"Bakan yardımcılarımızın ve 3 il valimizin katılması 'Mezopotamya' markamızın bilinirliği anlamında çok büyük anlam ifade ediyor. Bugün bir çalıştay yapıyoruz ama önemli olan markamızın bir şekilde yavaş yavaş ülkenin gündemine gelmesi."


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