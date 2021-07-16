  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çin Filistin ve İsrail arasında arabuluculuğa soyundu
Bursa'da tarihi bina çöktü! Ortalık savaş alanına döndü
Bakan Soylu bayram öncesi çocukları sevindirdi
Türkiye ve ABD arasında kritik temas
Dünya Ganalılar, Türkiye tarafından inşa edilen Gana Millet Camii ve Külliyesi'nin sevincini yaşıyor
Dünya

Ganalılar, Türkiye tarafından inşa edilen Gana Millet Camii ve Külliyesi'nin sevincini yaşıyor

Batı Afrika ülkesi Gana'da Müslümanlar, Türkiye tarafından başkent Akra'da inşa edilen Sultan Ahmet Camisi'ni andıran Gana Millet Camii ve Külliyesi'nin açılışının sevincini yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 21:07:00 -
Ganalılar, Türkiye tarafından inşa edilen Gana Millet Camii ve Külliyesi'nin sevincini yaşıyor

Başkent Akra'nın Kanda bölgesindeki inşa edilen, içi ve avlusunda yaklaşık 17 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Gana Millet Camii ve Külliyesi'nin açılışına katılan vatandaşlar duygu ve düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

"Huzur ve huşu içinde ibadetimizi yapabileceğiz"

Sarki Alhaji Musa, Türkiye'nin, tüm Gana Müslüman halkının faydasına dokunacak bir hediye verdiğini belirtti.

Bugün Gana'da yeni bir gün doğduğunu ifade eden Musa, "Gana'daki tüm Müslümanlar için yeni ve mutlu bir gün. Cami için Türkiye'ye teşekkür ederiz." dedi.

Amina Salisu da yıllardır televizyonda gördüğü güzel camilerden bir benzerini ülkesinde görmekten çok mutlu olduğunu kaydederek, böyle bir ortamda huzur ve huşu içinde ibadetini yapabileceğini ifade etti.

"Türkiye'nin emanetine iyi bakacağız"

Gana'da tarihi bir gün yaşandığını dile getiren Salisu, Türkiye hükümetine teşekkürlerini iletti.

Aisha Futa, "Böyle güzel bir cami, Batı Afrika'nın hiçbir ülkesinde bulunmuyor. Gana'ya böyle bir cami yapıldığı için çok mutluyuz, caminin inşası için destek verenlere çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Mallam Jabiru Audu da Türkiye'nin Gana'ya verdiği bu emanete iyi bakacaklarını ifade ederek, "Bu cami, Akra'yı güzelleştirecek ve inşallah bu cami gayrimüslimlerin İslam'a girmelerine vesile olacak." ifadesini kullandı.

Aisha Humaira ise Gana Millet Camii ve Külliyesi'nin açılışı vesilesiyle Gana'nın farklı bölgelerinden Müslümanların bir araya gelmelerinin çok güzel bir manzara oluşturduğunu kaydetti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Daha önce de Moskova camisini erdoğan yaptırdı diye haber yapmıştınız. O cami Sovyetler birliği zamanında bile ibadete açıktı. Şimdi cami restore edildi . gerçekten çok para ve emek harcandı. 
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay