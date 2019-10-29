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Dünya

Gana'da sele kapılan çok sayıda çocuk hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Ashanti bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle 11 çocuk hayatını kaybetti.

2019-10-29 16:17:00 -
Gana'da sele kapılan çok sayıda çocuk hayatını kaybetti

Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Ashanti Bölge Koordinatörü Kwabena Nsenkyire, bir radyoya yaptığı açıklamada, bölgede son günlerde devam eden şiddetli yağışların sellere neden olduğunu belirtti.

Nsenkyire, "Sellerde 11 çocuk hayatını kaybetti." dedi.

Şiddetli yağışların görüldüğü dönemlerde ailelere çocuklarına göz kulak olma çağrısında bulunan Nsenkyire, bölgedeki okulların tatil edildiğini de duyurdu.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel farklılık gösteriyor. Gana'nın Upper East bölgesinde geçen haftalarda meydana gelen selde 28 kişi hayatını kaybetmişti.

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