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Dünya Gana'da kuş gribi alarmı: Binlerce kanatlı hayvan telef oldu
Dünya

Gana'da kuş gribi alarmı: Binlerce kanatlı hayvan telef oldu

​Gana, 16 bölgesinin üçünde yaklaşık 600 bin çiftlik hayvanını etkileyebilecek bir kuş gribi salgını olduğunu doğruladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 20:25:00 -
Gana'da kuş gribi alarmı: Binlerce kanatlı hayvan telef oldu

Gana Gıda ve Tarım Bakanlığı Veterinerlik Hizmetleri Müdürü Patrick Abakeh, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, 3 bölgede yüksek derecede bulaşıcı kuş gribinin görüldüğünü söyledi.

Abakeh, kuş gribi nedeniyle 4 bin 500 kümes hayvanının itlaf edildiğini, 6 binin ise kuş gribi nedeniyle kendiliğinden telef olduğunu ifade etti.

Abakeh, görülen vakaların ardından hükümetin Nijerya ve Togo'dan kümes hayvanı ithalatını hemen yasakladığını kaydetti.

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, kümes hayvanlarının etkilenen bölgeler içinde ve bu bölgelerden ülkenin diğer bölgelerine hareketinin yasaklandığı belirtildi. 

 

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