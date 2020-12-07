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Aktüel Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 51 bini geçti
Aktüel

Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 51 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-07 17:39:34 -
Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 51 bini geçti

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 51 bini aştı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar 600 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı, vaka sayısının son 24 saatte 178 artarak 52 bin 274'e çıktığı belirtildi.

Ülkede halen 886 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının 51 bin 63'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Gana'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 325 kişinin yaşamını yitirdiği, ülkede 3 gündür virüsten hayatını kaybeden olmadığı vurgulandı.

- Nijerya'da vaka sayısı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 803 bin 621 Kovid-19 testinin yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 318 artarak 69 bin 255'e yükseldiği ifade edildi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1180'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 64 bin 774'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede, 3 bin 301 kişinin tedavisinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

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