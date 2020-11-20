Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 49 bini aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısının 49 bini aştığı bildirildi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar 571 binden fazla Kovid-19 testin yapıldığı, vaka sayısının son 24 saatte 174 artarak 50 bin 631'e çıktığı belirtildi.

Ülkede halen 1205 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü, iyileşenlerin sayısının ise 49 bin 103'e yükseldiği kaydedildi.

Gana'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 323 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, ülkede 5 gündür virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmediği vurgulandı.

- Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 65 bin 800'ü aştı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 724 bin 794 Kovid-19 testin yapıldığı bildirildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 146 artarak 65 bin 839'a yükseldiği ifade edildi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 2 artarak 1165'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 61 bin 573'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede, 3 bin 101 kişinin tedavisini sürdüğü aktarıldı.



