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Aktüel Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 44 bini aştı
Aktüel

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 44 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 20:08:15 -
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 44 bini aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 44 bin 205'e yükseldi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 439 bin 246 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Ülkede vaka sayısının son 48 saatte 256 artarak 44 bin 205'e ulaştığı kaydedildi.

Son 48 saatte 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 276'ya çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 42 bin 777 olduğu ifade edildi.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 243 bini geçerken, 29 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

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