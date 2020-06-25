  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 18:59:35 -
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bini aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 15 binin üzerine çıktı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 280 bin 116 Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 460 artarak 15 bin 473'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle toplam 95 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 11 bin 431 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı aktarıldı.

Gana'da başkent Akra 8 bin 984, Ashanti 2 bin 957, Western 1257 ve Central 798 kişiyle vaka sayısının en fazla görüldüğü bölgeler oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı