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Aktüel Gana'da Kovid-19 nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi
Aktüel

Gana'da Kovid-19 nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 01:26:04 -
Gana'da Kovid-19 nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle ülke genelinde yeni kısıtlamalar getirildi.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeniden kısıtlamalar getirildiğini belirtti.

Akuffo-Addo, Noel kutlamaları sırasında ülkedeki tüm restoranlar, gece kulüpleri, barlar ve sahillerin açık olmayacağını ifade etti.

Ülkenin kara ve deniz sınırlarının bir sonraki emre kadar kapalı kalacağını kaydeden Akuffo-Addo, havalimanlarında da salgına karşı yeni önlemler alındığını söyledi.

Akuffo-Addo, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısını yakında alacaklarını belirterek, "Sizi temin ederim, Gana aşılara erişimde geride bırakılmayacak." dedi.

Nijerya'da şimdiye kadar 54'e yakın Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 333 kişi hayatını kaybetti.

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