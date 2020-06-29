Gana'da koronavirüs vaka sayısı yükseliyor
Afrika ülkesi Gana'da Sağlık Hizmetleri tarafından verilen bilgiye göre, koronavirüs vaka sayısı 16 bin 742'ye yükseldi.
Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının son 24 saatte 311 artarak 16 bin 742'ye yükseldiği belirtildi.
Son 24 saatte 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 112'ye ulaştığı, iyileşen hasta sayısının da 12 bin 720'ye çıktığı kaydedildi.
Gana'da başkent Akra 9 bin 326, Ashanti 3 bin 398, Western 1431 ve Central 936 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.
Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 385 bini aşarken 9 bin 695 kişi hayatını kaybetti.