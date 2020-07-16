  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gana'da 2 bin 65 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 21:09:45 -
Gana'da 2 bin 65 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında şimdiye kadar 2 bin 65 sağlık çalışanı enfekte oldu.

Gana Sağlık Hizmetleri Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, ülkede mart ayında ilk Kovid-19 vakası görülmesinden bu yana 2 bin 65 sağlık personelinde virüsün tespit edildiğini açıkladı.

Bunlardan 1870'inin iyileştiğini kaydeden Kuma-Aboagye, şimdiye kadar 4 doktorun da yaşamını yitirdiğini aktardı.

Kuma-Aboagye, ülkede her gün artan Kovid-19 vakalarının endişe verici olduğunu belirterek, "Koronavirüs gerçektir. Bu zor zamanlarda sağlık çalışanları hayatını tehlike atıyor. Biz vatandaşlar olarak evlerimizde oturarak ve tedbirlere uyarak onlara yardımcı olalım." dedi.

Gana'da şimdiye kadar 26 bin 125 Kovid-19 vakası görüldü, 139 kişi hayatını kaybetti.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı