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Korona Virüs Gana Sputnik V'nin koronavirüs aşısını aldı
Korona Virüs

Gana Sputnik V'nin koronavirüs aşısını aldı

Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V isimli aşıdan Gana'nın 15 bin doz aldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 04:10:00 -
Gana Sputnik V'nin koronavirüs aşısını aldı

Gana Sağlık Hizmetleri Direktörü Dr. Kwame Amponsah-Achiano, Rusya'nın Sputnik V aşısından 15 bin dozun teslim alındığını belirtti.

Amponsah-Achiano, teslim alınan aşıların miktarının toplu aşılama için yetersiz olduğunu, yakın zamanda daha fazla aşı alınacağını ifade etti.

Gana, düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVAX tarafından dağıtılan Kovid-19 aşılarını teslim alan ilk Afrika ülkesi olmuştu.

Ülke, bu program kapsamında, Hindistan Serum Enstitüsünce üretilen 600 bin doz AstraZeneca-Oxford aşısını 24 Şubat'ta teslim almıştı.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da salgının başından bu yana 84 bin 421 kişi virüse yakalandı, bunlardan 84 bin 95'i sağlığına kavuştu, 705 kişi ise yaşamını yitirdi.

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