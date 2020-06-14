Gana Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı
Gana'da Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.
Batı Afrika ülkesi Gana'da Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.
Ulusal basında çıkan haberlerde Manu'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Manu'nun hastanede tedavi gördüğü, durumunun stabil olduğu kaydedildi.
Gana'da şimdiye kadar 11 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken 48 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.