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Dünya

Gana Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı

Gana'da Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 00:54:00 -
Gana Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı

Batı Afrika ülkesi Gana'da Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde Manu'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Manu'nun hastanede tedavi gördüğü, durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Gana'da şimdiye kadar 11 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken 48 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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