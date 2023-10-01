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Ekonomi Gana karar verdi! bomba gelişme: Türkiye'den 18,94 milyar dolarlık tarım ekipmanları satın alacak! Flaş açıklama
Ekonomi

Gana karar verdi! bomba gelişme: Türkiye'den 18,94 milyar dolarlık tarım ekipmanları satın alacak! Flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2023-10-01 14:35:00 - 2023-10-01 16:03:52
Gana karar verdi! bomba gelişme: Türkiye'den 18,94 milyar dolarlık tarım ekipmanları satın alacak! Flaş açıklama

Türkiye enerji projeleri adımları devam ederken mühendislik hizmeti veren Ganalı firma, Türkiye’den traktör ve tarım ekipmanları satın almak istediği ortaya çıktı!

Rafineriler, petrokimya tesisleri, terminal sistemleri ve enerji santralleri projelerinde mühendislik hizmeti veren Ganalı firma, Türkiye’den traktör ve tarım ekipmanları satın almak istiyor.

18,94 milyar dolarlık ithalat hacminin 1,24 milyar doları motorlu kara taşıtları olan Gana’dan bugün Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’a bir alım ilanı bırakıldı. Gana’da mühendislik faaliyetleri gösteren firma, Türkiye’den traktör ve tarım ekipmanları ithal etmek istediğini söyledi.

Traktör ve tarım ekipmanları için Türkiye'yi tercih ettiler!

İhracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. dünya'com'un yer verdiği haberde: “Forie Databank” adıyla yayına giren bu kaynak, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. 

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