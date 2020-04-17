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Gündem

Gamze Pala’nın ablası Tülay Pala: Cumhurbaşkanı Erdoğan bana...

Rize'de uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybeden Gamze Pala'nın ablası Tülay Pala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

2020-04-17 20:23:00 - 2020-04-17 20:25:31
Gamze Pala’nın ablası Tülay Pala: Cumhurbaşkanı Erdoğan bana...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Gamze Pala’nın ablası Tülay Pala, "Cumhurbaşkanı gerekeni yapacağız, gözünüz arkada kalmasın, dedi" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz akşam Rize'nin Fındıklı ilçesinde uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Gamze Pala'nın ailesini arayarak başsağlığı diledi.

"Gereken her şeyi yapacağız dedi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde kendisine gerekenin yapılacağını söylediğini dile getiren acılı abla Pala “Cumhurbaşkanı bana gerekeni yapacağız, dedi. Gözünüz arkada kalmasın, dedi. Benim kardeşim zaten AK Parti’de yönetimdedir. Biliyor kendisi de. O yüzden gereken neyse yanınızdayız, dedi. Gereken her şeyi yapacağız, dedi. Yani bu bir canilik, başka hiç bir şey değil” ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Hüseyin

Hukuksuzluğun hukuk diye kakalandığı bir ülkede yaşıyoruz.İslam Hukuku olsaydı 3-4 gün muhakeme üç ayaklı ve salla gitsin.Nasıl olsa 15-20 sene sonra cezaevleri dolar bir delik açılır çıkarlar.İslam Hukuku da malum sadece müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerde ancak uygulanabilir/veya istenir !!!!!!!! Ecdat ne güzel demiş ''anlayana sivri sinek saz,anlamayana davul zurna az '' Allah akıl fikir versin cümlemize......
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TcVatanseverTc

Reis bunu dedi diye, hain savcılar bu adamı bir şekilde az ceza verir yada bir şekilde sonra çıkartır.Aha da buraya yazdım.
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