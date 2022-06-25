Pek çok dizinin senaristliğini yapan Gamze Özer hayatını kaybetti. Peki, Gamze Özer kaç yaşındaydı?

Gamze Özer kimdir? Gamze Özer hastalığı neydi neden vefat etti?

Gamze Özer 1975 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Özer; Sihirli Annem, Hanımın Çiftliği, Kınalı Kar gibi dizilerin senaristliğini yaptı. 47 yaşında hayatını kaybeden Gamze Özer'in ölüm sebebine ilişkin ise bir açıklama henüz yapılmadı.

Gamze Özer'in vefat haberini Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından, "İnanamıyorum. Ahh Gamze... Her ölüm erken ama senin için çoook erkendi. Yattığın yer incitmesin. Gece yatmış, sabah uyanamamış. Sebebi henüz bilinmiyor" paylaşımda bulundu.