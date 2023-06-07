Gamze Özçelik'in duaları gerçek oldu! Mutlu gününe binlerce kişi şahitlik etti

Dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç kişilere el uzatan Gamze Özçelik deprem bölgesinde çalışmalarına devam ederken Afrika'da el uzattığı çocukların kahkahalarını özlediğini duyurmuştu. Gamze Özçelik'in duaları gerçek oldu!

Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ekibiyle birlikte deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Hatay'da da konteyner kent kuran Özçelik, "Hep birlikte bu zor günleri aşmak için gece gündüz çalışıyoruz. Konteyner kentimiz kurulurken acil ihtiyacı olan aileler için çadırlar hazırladık" demişti.

Kurucusu olduğu dernek ile yola çıkan, AFAD ile iş birliği yaparak çalışmalarına başlayan Özçelik, 100 adet konteyner yaptırıyor. Kendi kurduğu derneğinden ekibi ile yola çıkan ve Kızılay ile koordineli olarak çalışan Gamze Özçelik Afrika'da el uzattığı çocukları özlediğini duyurmuştu.

Afrika bölgesinde çocuklarla geçirdiği mutlu anların karesini İnstagram hesabından paylaşan Özçelik," Sizi çok özledim çocuklar.. Kahkahalarınızı, saflığınızı, sarılmalarınızı…" notunu düşmüştü.

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Oyunculuğu bırakan ve kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik, sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla buluşuyor. Geçtiğimiz hafta "Umuda Koşanlar Derneği olarak bir kez daha evet dedik" diyerek mutlu haberi duyurdu. Sevenleri kavuşturmuştu. Yaptığı yardımlarla da gündemden düşmeyen Özçelik dualarının gerçek olduğunu duyurdu.

"Umuda Koşanları kurarken duam hep mutlu edecek anlara ve hikayelere vesile olmaktı. Kocaman gülümsemelere ortak olup, sarıp sarmalamaya niyet etmiştim. Yokluğu paylaşırken içinde birlik beraberliği, çölün ortasında açan çiçeği görmek istemiştim.

Hepsi de tek tek nasip oldu şükürler olsun. Şimdi en büyük duam bir ömür sağlıkla ve birlik beraberlikle bu koşuyu sürdürebilmek. ♥️ Amin.. @umudakosanlar"