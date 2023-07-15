Gamze Özçelik'in babası Talat Özçelik'in paylaşımı duygulandırdı

Oyunculuğu bırakarak maneviyata yönelen Gamze Özçelik'in babası Talat Özçelik son yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Baba Özçelik, kızıyla çekilmiş olduğu fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. İşte o paylaşım;

Kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile tüm dünyada yardıma muhtaç olan insanlara yardım elini uzatan Gamze Özçelik'in gözlerden uzak yaşayan babası Talat Özçelik yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Baba-kız pozu çok beğenildi

Talat Özçelik kızı Gamze Özçelik ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Baba Özçelik, paylaşımına "Kızımla" notunu düştü. Babanın son paylaşımına gelen yorumlar herkesi duygulandırdı.

"Ne mutlu size böyle bir kızınız var"

Baba Özçelik'in bu paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısı; "Ne mutlu size ki öyle bir kızınız var Allah sizleri ayırmasın", "Çok tatlısınız", "Allah razı olsun sizden Talat amca. İslam'a ve insanlığa hizmet eden böylesine Saliha bir evlat yetiştirdiğiniz için.", "Rabbim cennette de beraber eylesin. Amin", "Nasıl da düzgün bir evlat yetiştirmişsiniz .Gamze Hanıma hayranım içinin güzelliği yüzüne yansımış insan bakmaya doyamıyor", "Çok güzelsiniz" yorumunda bulundu.

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