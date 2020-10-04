Gamze Özçelik'i derinden etkileyen fotoğraf!

Yetimlerin ve ihtiyaç sahibi kimselerin gülen yüzü olan Zeynep Gamze Özçelik, aktif olarak kullandığı sosyal medya platformu Instagram hesabında manidar bir paylaşımda bulundu.

Günümüzde herkesin değiştiğini ve insanların aynılaştığına değinen Özçelik, insanların içlerindeki çocuğu hiç bir zaman öldürmemeleri temennisinde bulundu.

Özçelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

''Ben bu çocukları tanıyorum.. Bizdik onlar.. Büyüdükçe neden değişiriz? Neden eleştiren, karşısındakinden memnun olmayan ve değiştirmeye çalışan insanlara dönüşürüz? Oğul Murathan ve arkadaşı Hanne’nn yaşadıkları anları ve fotoğraflarını gördükten sonra uzun düşüncelere daldım. Herşey nasıl da olduğu gibi.. Zıplıyorlar, tırmanıyorlar, çilek sepetin beraber taşıyorlar ve sadece o anı yaşıyorlar. Birbirleriyle ilgili bir dertler yok, beklentler yok. Murathan kendi gibi, Hanne kendi gb.. Nasıl güzel.. Masal gibi. İçimizdeki çocuğu hiç kaybetmediğimiz bir ömür duasıyla..''