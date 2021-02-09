“Gameventure” programına yazılımcılardan yoğun ilgi

Türkiye’nin küresel oyun pazarından daha fazla pay almasına katkı sağlamak ve nitelikli genç yazılımcılar için yeni iş olanaklarının önünü açmak amacıyla oyun kuluçka merkezi Game Factory iş birliğiyle hayata geçirilen programa kısa sürede 1.200’den fazla yazılımcı kayıt yaptırdı. Yerli oyun yazılımcılarına hem eğitim hem de fonlanma desteği sağlayan Gameventure programına başvuru süresi, yüksek ilgi nedeniyle 26 Şubat’a ertelendi.

26 Şubat’a kadar uzatıldı

Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, Türkiye’nin global oyun pazarında daha iyi yerlere gelmesi için Gameventure programı aracılığıyla genç yazılımcılara ihtiyaç duydukları tüm desteği vereceklerini bildirdi. Demir, “Ülkemizde yetişmiş nitelikli genç yazılımcılarımızın yeteneklerini ortaya çıkarabilmeleri ve yeni iş fırsatları yakalayabilmeleri için başlattığımız Gameventure programı kısa sürede yoğun ilgi gördü. Biz de başvuru süresini 26 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık” ifadelerini kullandı. Projenin, Türkiye’nin küresel oyun ekonomisinden hak ettiği payı alabilmesi için çok önemli olduğunu vurgulayan Demir, “Yalnızca tüketerek değil, üreterek de oyun pazarında yer almak isteyen yazılımcı gençlerimizi kendi oyunlarının kahramanı olmaları için Gameventure programımıza bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Turkcell iş ortağı olma şansı sunuluyor

Turkcell Akademi’nin Geleceği Yazanlar Platformu üzerinden başvuruda bulunacak adaylar, ilk olarak platformdaki oyun programlama dili Unity eğitimlerini tamamlayıp sertifikalarını alacak. Eğitim fazını tamamlayan adaylar, Geleceği Yazanlar tarafından programın oyun kuluçka merkezi partneri Game Factory’ye yönlendirilecek. Burada takımlara ayrılacak adaylar, mentorlar eşliğinde kendi oyunlarını yazmaya başlayacak. Gerekli şartları sağlayan oyunlara, Turkcell’in yenilikçi teknoloji projelerini destekçilerle buluşturan kitlesel fonlama platformu Arıkovanı aracılığıyla fon toplama desteği sağlanacak. Piyasaya çıkmaya hazır hale gelen oyunlar, Turkcell desteğiyle yayınlanacak ve Turkcell’e “Oyun İş Ortağı” olarak kazandırılacak.