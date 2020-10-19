  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Galler'de 2 haftalık karantina ilan edildi
Aktüel

Galler'de 2 haftalık karantina ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:59:12 -
Galler'de 2 haftalık karantina ilan edildi

LONDRA (AA) - Birleşik Krallık'ın parçası olan Galler'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 2 haftalık karantina ilan edildi.

Galler bölgesel hükümeti Başbakanı Mark Drakeford, halkın Kovid-19 kısıtlamalarından bıktığını ancak hastanelerde yoğun bakım üniteleri dolu olduğu için kuralların uygulanması gerektiğini söyledi.

Gerekli etkinin görülebilmesi için alınacak kararların "keskin" olması gerektiğini kaydeden Drakeford, "Galler'deki herkesin evlerinde kalması gerekecek." dedi.

Şimdi önlem alınmaması halinde salgının hızlanmaya devam edeceğini vurgulayan Drakeford, 2 hafta sürecek karantinanın cuma başlayacağını ve 9 Kasım'a kadar süreceğini duyurdu.

Önlem kapsamında sağlık çalışanları gibi hayati işler yapanlar hariç herkes evden çalışmak zorunda kalacak. Market ve eczaneler haricinde tüm perakende mağazaları, eğlence, konaklama ve turizm işletmeleriyle ibadethaneler kapatılacak.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, yerel yönetimler kendi önlemlerini alabiliyor. Ülkede dün 16 bin 981 vaka kaydedilmiş, can kaybı sayısı da 67 artarak 43 bin 646'a yükselmişti.

- Yerel Kovid-19 uyarı seviyeleri

Ülkede virüsün artış hızına bağlı olarak devreye girecek "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 3 aşamalı kısıtlamalar hazırlanmıştı.

İlk aşama, kapalı veya açık alanlarda buluşmaların 6 kişiyle sınırlandırılması, barlar ve restoranların yerel saatle 22.00'de kapanmasını içeriyor.

İkinci aşamada farklı hane üyelerinin kapalı mekanlarda görüşmeleri yasaklanırken, üçüncü aşama ise bu önlemlerin yanı sıra barlar ve restoranların kapatılmasını öngörüyor.

Aralarında Londra'nın da olduğu 9 kent ikinci aşamaya geçerken, üçüncü aşama kısıtlamalar, sadece Liverpool'da uygulanıyor.

Manchester'ın da bu kapsama alınmasına ilişkin değerlendirmeler halen sürüyor. Ancak Manchester'daki yerel yetkililer, merkezi hükümetin tavsiyesine direnirken, Başbakan Boris Johnson geri adım atılmaması durumunda yetkililerini kullanarak karar alabileceğini söylüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüste heyecanlandıran gelişme! Seri üretim bandına oturan aşıdan ilk görüntü
Gündem

Koronavirüste heyecanlandıran gelişme! Seri üretim bandına oturan aşıdan ilk görüntü

Pfizer ve BioNTech ilaç şirketlerinin geliştirdiği yeni tip koronavirüse (Kovid-19) aşısının ilk görüntüleri yayınlandı.

Tedavülden kaldırılan Nuray Mert Ermenistan'ı savunan Garo için ses verdi
Gündem

Tedavülden kaldırılan Nuray Mert Ermenistan'ı savunan Garo için ses verdi

İşgalci Ermenistan'a karşı mücadele eden Azerbaycan'a "sivilleri katlediyor." iftirası atan terör sevici HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Gar..
Skandal Türkiye teklifi ortaya çıktı! 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay
Dünya

Skandal Türkiye teklifi ortaya çıktı! 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay

Yunan gazetesi To Vima'da yer alan bir haberde, geçtiğimiz hafta yapılan AB AB Konseyi toplantısında Yunanistan'ın önerisiyle 'Türkiye'ye si..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay