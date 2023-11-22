Galler maçında sakatlanmıştı! Uğurcan Çakır için ilk açıklama geldi

Trabzonspor, A Milli Takım'ımızın Galler ile oynadığı maçta oyuna devam edemeyen kaleci Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili "A Milli Takımımızın Galler ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın durumu milli takım sağlık ekibiyle anında iletişime geçilerek takip edilmiştir. Oyuncumuzun bugün sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." dedi.



Milli kalecinin Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

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