  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Selçuk Bayraktar, Türkiye’yi heyecanlandıracak duyuruyu yaptı! “Bunun dünyada benzeri yok” diyerek ilan etti! Bu tam bir bomba

Mehmet Şimşek'ten flaş dolar hamlesi! İşte bu, hiç ama hiç beklenmiyordu

Başörtü karşıtı emekli general ağzını bozdu Rasim Ozan ve Nagehan Alçı’ya ağır hakaret. (O,Ç.) olmak böyle bir şeydir

Ucuza petrol satmaya başlamışlardı! Türkiye o ülkeden 400 bin varil petrol aldı

Bakan Kacır müjdeyi verdi! Faizsiz 1 milyon lira verilecek

Mehmet Şimşek resmen açıkladı! Türkiye’den yeni döviz hamlesi

Hollywood, Sarandon'ın Filistin'e destek göstermesinden rahatsız oldu

Dolar için beklenmedik tahmin: 17 lira birden değişecek

Altın fiyatları piyasaya baş kaldırdı! Gram ve çeyrekte alım fırsatı kaçtı mı?

İslâmî STK’lardan siyoniste lânet: Gazze’de insanlık katlediliyor
Spor Galler maçında sakatlanmıştı! Uğurcan Çakır için ilk açıklama geldi
Spor

Galler maçında sakatlanmıştı! Uğurcan Çakır için ilk açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-11-22 16:59:00 -
Galler maçında sakatlanmıştı! Uğurcan Çakır için ilk açıklama geldi

Trabzonspor, A Milli Takım'ımızın Galler ile oynadığı maçta oyuna devam edemeyen kaleci Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Detaylar haberimizde...

Trabzonspor, A Milli Takım'ımızın Galler ile oynadığı maçta oyuna devam edemeyen kaleci Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili "A Milli Takımımızın Galler ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın durumu milli takım sağlık ekibiyle anında iletişime geçilerek takip edilmiştir. Oyuncumuzun bugün sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." dedi.

Milli kalecinin Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Onuachu, Trabzonspor'u sırtlayarak galibiyete taşıdı!
Onuachu, Trabzonspor'u sırtlayarak galibiyete taşıdı!

Spor

Onuachu, Trabzonspor'u sırtlayarak galibiyete taşıdı!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trabzonspor'un 2.01’lik dev forvetinden taraftara hediye!
Trabzonspor'un 2.01’lik dev forvetinden taraftara hediye!

Spor

Trabzonspor'un 2.01’lik dev forvetinden taraftara hediye!

Sivasspor’da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
Sivasspor’da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Spor

Sivasspor’da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Olay yorum: "Şampiyon tereddütsüz Trabzonspor'dur!" Başkan ortalığı fena karıştıracak...
Olay yorum: "Şampiyon tereddütsüz Trabzonspor'dur!" Başkan ortalığı fena karıştıracak...

Spor

Olay yorum: "Şampiyon tereddütsüz Trabzonspor'dur!" Başkan ortalığı fena karıştıracak...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23