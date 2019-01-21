



GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, Eskişehirspor karşısında galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda Eskişehirspor ile golsüz berabere kaldıklarını hatırlattı.

Maça iyi başladıklarını, gol pozisyonları da yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini belirten Karademir, "Galip gelebileceğimiz bir deplasmandı ama olmadı. Eskişehirspor karşısında galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz." dedi.

Karademir, futbolcularının ortaya koyduğu oyun ve mücadeleden memnun olduklarını, gelecek adına takımın umut verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Devre arasında takımımıza önemli oyuncular kazandırdık. Yeni bir takımız. Bazı eksikliklerimiz var. Onları da tamamladığımızda Giresunspor daha iyi hale gelecek. Gelecek haftalarda daha başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz."