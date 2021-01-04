Galeta unlu börek yapılışı | Sıcacık, lezzetli mi lezzetli bir börek yapmak istiyorsanız mutlaka bu tarifi denemelisiniz.

Galeta unlu börek tarifi

Malzemeler:

3 adet yumurta

1,5 su bardağı galeta unu

125 gram tereyağı

1 su bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

İç harç için:

Beyaz peynir

Maydanoz

Karabiber

Tuz

Galeta unlu börek nasıl yapılır?

Bir kase içerisine peyniri ufalayın.

Peynirin içerisine maydanoz ve baharatları ekleyip karıştırın.

Tereyağını bir tavada eritin.

Bir adet yufkayı tezgaha serin ve üzerine fırça ile tereyağı sürün.

Kalan iki yufkayı da arasına tereyağı sürerek üst üste serin.

Üç kat yufkayı serdikten sonra yufkaları 8 eşit üçgen olacak şekilde kesin. Böylece 16 adet parça elde etmiş olacaksınız.

İç harcı yufkanın geniş kısmına serin ve sarın.

Bir kaseye süt bir kaseye de galeta unu doldurun.

Börekleri önce süte ardından galeta ununa batırın.

Börekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında böreği 20-25 dakika pişirin.

Afiyet olsun.