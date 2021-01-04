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Kadın - Aile Galeta unlu börek nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Galeta unlu börek nasıl yapılır?

Yufka böreği tarifleri | Sofraların olmazsa olmazları arasında yer alan böreği bu kez galeta unuyla hazırlamaya ne dersiniz? | Peki, galeta unlu börek nasıl yapılır? | Kolay galeta unlu börek | Yufkadan kolay börek tarifi

Yeniakit Publisher
2021-01-04 19:03:00 -
Galeta unlu börek nasıl yapılır?

Galeta unlu börek yapılışı | Sıcacık, lezzetli mi lezzetli bir börek yapmak istiyorsanız mutlaka bu tarifi denemelisiniz.

Galeta unlu börek tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı galeta unu
  • 125 gram tereyağı
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

İç harç için:

  • Beyaz peynir
  • Maydanoz
  • Karabiber
  • Tuz

Galeta unlu börek nasıl yapılır?

Bir kase içerisine peyniri ufalayın.

Peynirin içerisine maydanoz ve baharatları ekleyip karıştırın.

Tereyağını bir tavada eritin.

Bir adet yufkayı tezgaha serin ve üzerine fırça ile tereyağı sürün.

Kalan iki yufkayı da arasına tereyağı sürerek üst üste serin.

Üç kat yufkayı serdikten sonra yufkaları 8 eşit üçgen olacak şekilde kesin. Böylece 16 adet parça elde etmiş olacaksınız.

İç harcı yufkanın geniş kısmına serin ve sarın.

Bir kaseye süt bir kaseye de galeta unu doldurun.

Börekleri önce süte ardından galeta ununa batırın.

Börekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında böreği 20-25 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

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