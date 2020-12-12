  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Galaxy S21'e daha hızlı sensör
Teknoloji

Galaxy S21'e daha hızlı sensör

Samsung'un daha önceki Galaxy S serisi telefonlarında bulunan ekran altı parmak izi sensöründen, özellikle yavaş çalışması nedeniyle şikayetçiyseniz, Galaxy S21'den gelen bu yeni habere sevineceğiniz kesin.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 01:27:00 -
Galaxy S21'e daha hızlı sensör

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S21 için yeni gelen bilgilerle birlikte parmak izi sensörünün detayları da yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Galaxy S21'de de parmak izi sensörü ekranın altına entegre olarak gelecek. Fakat bu sensör önceki versiyonlara göre 2 kat daha hızlı olacak ve ekran üzerinde daha geniş bir alanı kaplayacak.

Twitter'da ünlü Ice Universe tarafından ortaya atılan bu iddiaya göre yeni parmak izi sensörünün boyutu 8 mm x 8 mm şeklinde. Bu sayede başparmağını daha iyi örtecek olan sensör, eşleşme problemini en aza indirecek.

Yeni sensörün ekranda daha geniş bir alanı kaplayacak olmasının yanı sıra daha hassas davranacağını da iddia eden Ice Universe, böylece sensöre daha az baskı uygulanacağına işaret ediyor. Bu da elbette daha hızlı bir kilit açma süresi anlamına geliyor.

Günümüz amiral gemisi akıllı telefonların pek çoğunda yaygın olarak ekrana entegre parmak izi sensörleri yer alıyor. Genellik yüksek hız ve doğruluk sağlayan bu sensörler yine de ara sıra tekleyebiliyor veya ancak birkaç denemenin sonrasında tanılamada bulunabiliyorlar ki, buna Samsung'un son modellerinden Galaxy Note 20 Ultra da dahil. Ancak kullanılan sensörler geliştikçe bu aksaklıklar giderilecek. Galaxy S21 ile beklenen de bu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın kimdir, nerelidir?
Biyografi

Kaan Sarıaydın kimdir, nerelidir?

Stratejist Kaan Sarıaydın, Mart 2021’den sonra Türkiye’nin şahlanışını gerçekleştireceğini söyledi. Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye yaptı..
Kısıtlama öncesi Bakanlıktan vatandaşlara uyarı
Gündem

Kısıtlama öncesi Bakanlıktan vatandaşlara uyarı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hatırlatmalarda bulunan İçişleri Bakanlığı, haftasonu..
Millet İttifakı'nda yeni kriz kapıda! Akşener küplere binecek
Siyaset

Millet İttifakı'nda yeni kriz kapıda! Akşener küplere binecek

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, basın özgürlüğü üzerinden attığı tweet ile partisini ve Millet İttifakı'nı fena ti'ye aldı...
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay