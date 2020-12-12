Galaxy S21 için tarih verildi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni Galaxy S21 serisi için geri sayıma geçmiş durumda. En azından iddialar bu yönde. Son zamanlarda pek çok özelliği sızdırılan yeni Galaxy S21 serisinin 2021 yılının Ocak ayında tanıtılacağı söyleniyordu. Kullanıcılar tarafından bir süredir merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi için yeni bir gelişme yaşandı.

Hindistan'da faaliyet gösteren Samsung Opera House isimli bir mağazanın yetkilileri, Android Authority'e yaptığı açıklamalarda yeni Galaxy S21 serisinin 14 Ocak günü gerçekleşecek UNPACKED etkinliğinde tanıtılacağını belirtti.

Mağaza yetkilileri, yeni serinin Hindistan'da 29 Ocak'ta piyasaya sürüleceği bilgisini de paylaştı. Ancak diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı bilgisi verilmedi.